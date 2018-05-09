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Искусственный интеллект в Android P увеличит автономность вашего смартфона
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Искусственный интеллект в Android P увеличит автономность вашего смартфона 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Android P за счет работы искусственного интеллекта может значительно увеличить время автономной работы вашего смартфона. Для этого разработчики обновили функцию адаптивной подстройки яркости, научив ее понимать предпочтения пользователя, а также добавили режим автоматической регулировки производительности.
Адаптивная регулировка яркости — Adaptive Brightness
В основе данной функции лежит искусственный интеллект, который постоянно анализирует, как пользователь меняет уровень яркости в зависимости от времени суток. Впоследствии система сможет в автоматическом режиме регулировать интенсивность подсветки, постоянно учитывая вносимые пользователем изменения.
Адаптивная производительность — App Standby Bucket
Эта функция будет перераспределять производительность за счет отключения сервисов и интерфейсов, неинтересных пользователю. Например, искусственный интеллект самостоятельно поймет, что вы игнорируете Wi-Fi-соединение, и ограничит подачу ресурсов для поиска новых подключений. Таким образом удастся увеличить время автономной работы без снижения производительности при выполнении основной задачи.
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