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Официальные обои Android P DP 2 доступны для загрузки
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Официальные обои Android P DP 2 доступны для загрузки 

Android Insider 40 минут назад
Фото: Android Insider
Вчера Google посвятила большую часть презентации инновациям Android P. Помимо автоматической записи на стрижку и мониторинга продолжительности работы с устройством, пользователи также обратили внимание на новый фоновый рисунок. Энтузиасты извлекли изображение и сделали его доступным для всех.
Фотография красивая. Скорее всего, это воздушный снимок заснеженного берега и океана, сообщает 9to5google. Изображением поделился Semih Çelik в Google+.
Загрузить оригинал картинки можно здесь. По непонятной причине изображения всё ещё нет в приложении «Обои», которое обычно снабжает фоновыми рисунками большинство пользователей смартфонов линейки Pixel.
Нововведения системы и курс развития Google по традиции обсуждаем в официальном телеграм-чате AndroidInsider.
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