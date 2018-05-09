Официальные обои Android P DP 2 доступны для загрузки

Вчера Google посвятила большую часть презентации инновациям Android P. Помимо автоматической записи на стрижку и мониторинга продолжительности работы с устройством, пользователи также обратили внимание на новый фоновый рисунок. Энтузиасты извлекли изображение и сделали его доступным для всех.

Фотография красивая. Скорее всего, это воздушный снимок заснеженного берега и океана, сообщает 9to5google. Изображением поделился Semih Çelik в Google+.

Загрузить оригинал картинки можно здесь. По непонятной причине изображения всё ещё нет в приложении «Обои», которое обычно снабжает фоновыми рисунками большинство пользователей смартфонов линейки Pixel.

Нововведения системы и курс развития Google по традиции обсуждаем в официальном телеграм-чате AndroidInsider.