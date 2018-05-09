Опасная уязвимость обнаружена в ядрах крупнейших ОС

Брешь в безопасности обнаружена в крупнейших операционных системах. Об этом сообщил портал SecurityLab.

Оказалось, что разработчики неверно поняли инструкцию к руководствам Intel и AMD. В результате неправильной настройки уязвимость может вызывать сбои в работе компьютера. В худшем случае ошибка даст хакерам доступ к памяти ядра и позволит им перехватить контроль над системой.

Сообщается, что первыми могут быть поражены устройства Apple, DragonFly BSD Project, FreeBSD Project, ядро Linux, Microsoft , Red Hat, SUSE Linux, Ubuntu, VMware, Xen.

Сейчас разработчики занимаются устранением сбоя. Уже решена проблема в ядре Linux.