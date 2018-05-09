Опасная уязвимость обнаружена в ядрах крупнейших ОС 

Брешь в безопасности обнаружена в крупнейших операционных системах. Об этом сообщил портал SecurityLab.
Оказалось, что разработчики неверно поняли инструкцию к руководствам Intel и AMD. В результате неправильной настройки уязвимость может вызывать сбои в работе компьютера. В худшем случае ошибка даст хакерам доступ к памяти ядра и позволит им перехватить контроль над системой.
Сообщается, что первыми могут быть поражены устройства Apple, DragonFly BSD Project, FreeBSD Project, ядро Linux, Microsoft, Red Hat, SUSE Linux, Ubuntu, VMware, Xen.
Сейчас разработчики занимаются устранением сбоя. Уже решена проблема в ядре Linux.
В конце апреля в операционной системе Windows 10 обнаружена опасная уязвимость. Ее выявили специалисты по безопасности компании Google. Проблемы оценили как «средней тяжести».