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Вышло приложение для вывода изображения с экрана iPhone на ПК
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Вышло приложение для вывода изображения с экрана iPhone на ПК 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: Apple Insider
Компания Microsoft на ежегодной конференции Build 2018 представила приложение Your Phone для мирроринга изображения с экрана iPhone на ПК под управлением Windows 10. С его помощью пользователи смогут взаимодействовать с программами, фотографиями и видеозаписями со своих смартфонов прямо на настольном компьютере.
Поскольку Your Phone — это универсальное приложение, способное выводить изображение с экрана и смартфонов на базе Android и iOS, его функциональность будет зависеть от платформы подключаемого гаджета. В случае с Android пользователю будет доступно полное дублирование интерфейса, тогда как владельцев iPhone ждут некоторые ограничения.
Загрузить Your Phone участники программы предварительного тестирования Windows Insider могут уже сейчас, однако следует помнить, что приложение находится на стадии беты. Разработчики Microsoft будут совершенствовать его по мере получения отзывов от тестеров, готовясь к полноценному релизу. Впоследствии Your Phone станет нативным приложением.
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