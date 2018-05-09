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Microsoft рассказала, каким будет дизайн новой Windows 10
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Microsoft рассказала, каким будет дизайн новой Windows 10 

iPhones.ru 42 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Microsoft рассказала, каким будет дизайн новой Windows 10О кардинальном редизайне и выходе так называемого Fluent Design интерфейса Windows 10 Microsoft заговорила еще год назад. Ознакомиться с нововведениями мы могли после презентации Fall Creators Update месяц назад.
Сегодня же, на конференции Build 2018, компания поделилась планами на будущее.
Помимо тотального изменения контекстных меню и выпадающих списков, Microsoft планирует интегрировать в приложения управление посредством кнопок.
Сначала представители компании переработают штатные приложения, а затем заставят это сделать и всех разработчиков. Как будут выглядеть окна в «свободном» дизайне Windows 10, компания показала на короткой анимации:
Использование теней позволяет подчеркнуть глубину интерфейса. По сути, Microsoft возвращается к тому, от чего недавно отказались дизайнеры Apple, свернув эпоху скевоморфизма.
Параллельно внутри компании ведется доработка интерфейса с целью максимальной адаптации под сенсорные экраны.
Подумывают в Microsoft о внедрении нескольких режимов: один для работы с мышью и клавиатурой, другой — для управления стилусами или пальцами. Будет и специальный режим для навигации по Windows с помощью геймпада от Xbox One.
А еще разработчики планируют пересмотреть порядок расположения кнопок в меню. Наконец-то в Windows 10 появится какая-то упорядоченная логика. Разработчики смогут протестировать Fluent Design уже до конца года. Пользователям же придется немного подождать.
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