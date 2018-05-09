Вчера Google Assistant уничтожил Siri, и мне стыдно за Apple

Вчера Google Assistant уничтожил Siri, и мне стыдно за AppleВот уже прошло почти восемь лет с момента приобретения Apple цифрового помощника Siri. Восемь чертовых лет ушло на доработку и апгрейды Siri у купертиновцев.

Что изменилось за всё это время? Голосовой ассистент стал чуточку умнее и он получил немного большую интеграцию в продукты компании.

По сути, Apple была первопроходцем в этой сфере. Если бы Siri уделили достаточно внимания, как было ещё во времена Джобса, то и сейчас бы никто не смеялся над возможностями ассистента.

Google сделала большой шаг в развитии искусственного интеллекта и машинного обучения. И вчерашняя демонстрация возможностей Google Assistant — самый яркий тому пример.

Раньше я защищал Siri, но теперь это бессмысленно

Раньше можно было сказать, что вот, Siri, в целом, справляется со всеми задачами. Она неплохо понимает пользователя и готова выполнять почти любую команду.

Вот незадача-то.

Вчера Google показала новые возможности Google Assistant, и после этого я понял, что у Siri просто нет ни единого шанса. Просто посмотрите эту видеозапись:

Это демонстрация, в ходе которой искусственный интеллект попросили забронировать столик в ресторане и записать к парикмахеру. Собственно говоря, он это сделал.

Google Assistant спокойно общался с человеком на другом конце провода. А там даже этого и не поняли.

«Ассистент» отлично понимает контекст и может всегда ответить, если что-то пошло вне штатной ситуации. Например, если нет свободного столика в кафе в нужное время, голосовой ассистент предложит другой вариант, наиболее оптимальный пользователю.

В ходе демонстрации Google Assistant сообщили, что для четверых человек не нужно бронировать столик, можно просто прийти без записи. На что ИИ попытался узнать, как долго ждать, если прийти не по записи. Ему ответили, что это не занимает много времени, и диалог закончился.

То есть цифровой помощник смог чётко определить, что не так в данной ситуации, и сообщил впоследствии об этом пользователю. Сам же он смог принять правильное решение.

Siri почти ничего не может

А что бы в такой ситуации сделала Siri? Да после первого же вопроса она полезла бы искать информацию в Интернете.

Вот 4 причины, почему она очень сильно отстаёт от конкурента:

Во-первых. Siri далеко не всегда понимает, что вы ей говорите. Google Assistant делает это на высшем уровне. Распознавание речи просто блеск.

Во-вторых. Siri не умеет грамотно отвечать исходя из контекста. Это удаётся сделать в очень ограниченном списке действий. Google Assistant постоянно анализирует, что ему говорят, и даёт грамотные ответы на то или иное действие пользователя.

В-третьих. Siri получила обновлённый голос, который звучит намного приятнее, чем раньше. Но она все равно говорит роботизированно, и это очень хорошо чувствуется. Google Assistant получил 6 новых голосов, среди которых есть даже Джон Ледженд . Его невозможно отличить на слух от живого человека.

В-четвёртых. Если вы обращаетесь к Siri, каждые раз нужно говорить «Привет, Siri». В случае с Google Assistant повтора «OK, Google» не требуется. Цифровой помощник понимает, когда вы общаетесь именно с ним.

Посмотрите на это. Apple сломала Siri уже давно. Она не может сказать мне о погоде в Москве при вызове через «Привет, Siri»:

Добавьте к этому большой список задач, с которым может справиться Google Assistant, и вы получите практически «Джарвиса» из Железного человека.

Плюс ко всему, оба голосовых помощника имеют тесную интеграцию с «железом» и наделены открытым API для разработчиков. И если Siri сможет делать внутри стороннего приложения лишь ограниченный список задач, Google Assistant будет благодаря «апишнику» обучаться. Об этом вчера нам и рассказали на презентации.

Apple, мне стыдно за тебя

Столько лет Apple работает над Siri, но так и не добилась каких-то глобальных успехов.

Купертиновцы постоянно говорят нам о том, что это самый персональный цифровой помощник из всех. А что он может то? Siri на фоне Google Assistant почти ничтожество, которое ничего не умеет делать грамотно. Да и вообще мало чего может.

Apple придётся сильно постараться сделать своего голосового ассистента нормальным. И я уверен, что в ходе WWDC на тему Siri теперь даже говорить не станут. Ведь это позор.

В этом году купертиновцы решили сделать упор на оптимизацию операционной системы, а основные «фишки» добавить в iOS 13. Очень надеюсь, что они наконец-то переосмыслят Siri и сделают её реально умной. Но сейчас мне стыдно за Apple.