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Как активировать функцию разделённого экрана на Android P
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Как активировать функцию разделённого экрана на Android P 

Android Insider 51 минуту назад
Фото: Android Insider
Android P получил много новых функций. Также не обошлось без обновлений существующих сервисов и особенностей. Отличный тому пример — переосмысленная система навигации с помощью жестов. Вместе с ней изменился доступ к функции разделённого экрана.
Split Screen на Android P  Раньше для запуска режима сплит-скрин нужно было зажать приложение и перетащить его в верхнюю часть экрана. В Android P DP2 функция работает по-другому. Об этом сообщает Android Authority.
Активировать режим получится после перехода в список запущенных приложений. Для этого делаем свайп снизу-вверх и выбираем нужную программу. Затем удерживаем её иконку и выбираем «Split Screen». Дальше останется выбрать приложение, с которым будем работать в нижней половине.
Для выхода из режима передвигаем границу двух работающих программ. Если отправить её вниз, откроется верхнее приложение, если вверх — нижнее.
В данный момент не все программы совместимы с режимом разделённого экрана. Точно не работает Netflix. С Chrome таких проблем нет.
Обсудить нововведения Android P получится в телеграм-чате AndroidInsider.
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