Как активировать функцию разделённого экрана на Android P

Android P получил много новых функций. Также не обошлось без обновлений существующих сервисов и особенностей. Отличный тому пример — переосмысленная система навигации с помощью жестов. Вместе с ней изменился доступ к функции разделённого экрана.

Split Screen на Android P Раньше для запуска режима сплит-скрин нужно было зажать приложение и перетащить его в верхнюю часть экрана. В Android P DP2 функция работает по-другому. Об этом сообщает Android Authority.

Активировать режим получится после перехода в список запущенных приложений. Для этого делаем свайп снизу-вверх и выбираем нужную программу. Затем удерживаем её иконку и выбираем «Split Screen». Дальше останется выбрать приложение, с которым будем работать в нижней половине.

Для выхода из режима передвигаем границу двух работающих программ. Если отправить её вниз, откроется верхнее приложение, если вверх — нижнее.

В данный момент не все программы совместимы с режимом разделённого экрана. Точно не работает Netflix . С Chrome таких проблем нет.

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