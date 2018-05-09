Android P поможет избавиться от смартфонной зависимости

В Android P появится функция Digital Wellbeing, которая с точностью расскажет, как именно вы используете свой смартфон в течение дня. Благодаря ей можно контролировать время работы с экраном, а также узнать, какие приложения вы запускаете чаще всего, чтобы на основе полученных данных ограничивать сеансы взаимодействия со смартфоном.

Digital Wellbeing отличается от стандартной функции «Сведения об использовании», которая предоставляет информацию об активности экрана и ресурсах, которые были затрачены на обеспечение работоспособности тех или иных приложений, широтой своих полномочий. Например, Digital Wellbeing подсчитает чистое время просмотров роликов на YouTube, а также расскажет о количестве разблокировок смартфона и входящих уведомлений, получаемых на протяжении всего дня.

Кроме функции информирования, Digital Wellbeing поможет сократить время, проводимое за экраном смартфона. Для этого в систему была добавлена надстройка под названием App Timer. Она играет роль своеобразного будильника, в который следует внести время, которое вы планируете провести в том или ином приложении. По его истечении App Timer оповестит вас, что ваше время вышло и пора бы заняться чем-нибудь другим.

Также следует отметить изменившийся принцип работы режима «Не беспокоить». Теперь для его активации достаточно положить смартфон на поверхность экраном вниз. В таком состоянии система будет автоматически ограничивать входящие уведомления, пропуская только те, которые поступают от пользователей из списка избранных контактов.

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