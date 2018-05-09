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Apple удаляет приложения, ворующие GPS-данные пользователей
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Apple удаляет приложения, ворующие GPS-данные пользователей 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Apple удаляет приложения, ворующие GPS-данные пользователейЗа последние несколько дней разработчики заметили, что цензоры App Store удаляют приложения, которые отправляют данные о местоположении пользователей третьим лицам. После удаления Apple указывает на нарушение двух пунктов политики магазина.
Пункт 5.1.1 и пункт 5.1.2  Приложение передает данные о местоположении пользователя третьим лицам без явного согласия пользователя.
В качестве решения конфликта, Apple предлагает удалить любой код и фреймворки, нарушающие права пользователей. После чего возможна повторная публикация в App Store.
Помимо того, что Apple требует от разработчиков предупреждать пользователей во время шеринга геопозиции и сборе данных о местоположении, владельцев приложений компания обязала предоставлять развернутую информацию об использовании таких данных.
Разработчики обязаны предоставить информацию о том, как и где будут использоваться получаемые данные.
Любые, собранные из приложение данные, не могут использоваться третьими лицами в целях, не связанных с улучшение пользовательского интерфейса или повышения производительности ПО.
По двум вышеуказанным пунктам Apple организовала массовую зачистку App Store.
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