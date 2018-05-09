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Google решила скопировать жесты с iPhone X
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Google решила скопировать жесты с iPhone X 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
На мероприятии Google I/O, которое прошло в Калифорнии, Google рассказала подробнее о своей мобильной операционной системе. Как стало известно, Android P получил новый способ взаимодействия с интерфейсом — с помощью жестов, причем практически аналогичные тем, которые используются в данный момент в iPhone X.
Новая навигационная панель в Android P больше не включает в себя кнопку мнозадачности. Центральная кнопка «Домой» стала чуть шире. Кнопка «Назад» будет отображаться только в тех случаях, когда переход назад возможен. А для того, чтобы получить доступ к многозадачности, нужно провести по дисплею от нижнего края вверх. В этом режиме можно переключаться между приложениями, по аналогии с iPhone X, используя нижнюю панель. Сворачивание приложения производится как и раньше — достаточно нажать кнопку «Домой».
Впрочем, подобное жестовое управление не ново для Android. Схожий способ взаимодействия был уже реализован в MIUI 9. Тогда Xiaomi практически полностью скопировала жесты с флагмана Apple.
Как было уже известно ранее, новая операционная система от Google также получила поддержку «выемки» для экрана в стиле iPhone X, тем самым избавив Android-производителей от необходимости вручную оптимизировать ПО.
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