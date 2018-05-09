Китайскую свадебную процессию в Сети приняли за боевые действия

Видео с одной из китайских свадеб впечатлило и насмешило пользователей: друзья и родственники забросали бедных новобрачных петардами так, что в дыму нельзя было разглядеть лиц, а от грохота можно было оглохнуть. Даже платье невесты — а это, согласитесь, немаловажная составляющая свадебного церемониала — разглядеть было невозможно.

Неудивительно, что пользователи усомнились в искренности поздравлений новобрачным.

"Если бы я видел, как моя любовь выходит замуж за какого-то мудака, я бы, вероятно, сделал то же самое, может быть, даже хуже", — предположил один из пользователей всемирной Сети.

"Переживешь это — сможешь пережить и брак", — философски подытожил другой.