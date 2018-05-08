Ещё
Google Ассистент сам позвонит и назначит встречу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google Ассистент сам позвонит и назначит встречу 

Ferra.ru 46 минут назад
На конференции для разработчиков Google I/O 2018, которая проходит в Маунтин-Вью (Калифорния) с 8 по 10 мая, компания Google анонсировала новые возможности голосового помощника Google Assistant (Google Ассистент).
Так, Ассистент научится поддерживать двустороннее общение, без необходимости каждый раз повторять «Эй Google» перед каждым следующим запросом. Он сможет отслеживать, когда пользователь говорит с кем-то другим и реагировать соотвественно. Также можно задать сложный вопрос про несколько вещей одновременно. Для детей появится функция, поощряющая вежливое обращение к собеседнику.
Также Ассистент сможет самостоятельно совершать звонки, чтобы назначить встречу, зарезервировать время или столик. Например, позвонить в салон красоты и «обговорить» дату и время визита с сотрудником салона, а затем напомнить пользователю об этом. В проведённой демонстрации Ассистент улаживал многочисленные, сложные вопросы, пока резервировал столик в ресторане, и не оплошал, даже когда его попросили подождать.
В основе лежит новая технология Google Duplex на основе искусственного интеллекта. По словам разработчиков, она позволяет Ассистенту поддерживать естественную беседу при выполнении задач по телефону в реальном мире.
Google также запустила функцию пользовательских процедур Custom Routines, в дополнение к шести уже настроенным процедурам. Пользователи смогут создавать собственные процедуры, например, для ужина, а затем Ассистент по команде «Эй Google, ужин готов» включит музыку, выключит телевизор и разошлёт сообщение «ужин готов» заинтересованным лицам. Летом процедуры также можно будет назначать на определённый день или время.
Ассистент поможет лучше планировать день и получать быстрый доступ к планам и спискам дел благодаря интеграции с такими сервисами, как Google Keep, Any.do, Todoist и тому подобными. Появится возможность заказа из Starbucks, Doordash и Applebee’s, в дополнение к существующим партнёрам, вроде Dunkin’ Donuts и Domino’s.
Летом Ассистент начнёт поддерживать навигацию в Google Maps (Google Карты). В этом режиме Ассистент сможет отправлять текстовые сообщения, управлять воспроизведением музыки и подкатов, искать информацию, не покидая экрана навигации в Картах.
Также в Google Ассистенте появилось шесть новых голосов. Некоторые из новых возможностей начнут внедряться в тестовом режиме уже с сегодняшнего дня в приложении Google Assistant для iOS и Android.
Ferra.ru: последние новости
Роскомнадзор отменил блокировку более 3,7 млн IP-адресов Google В iOS 12 появится поддержка Face ID в горизонтальном режиме Google Photos научатся раскрашивать старые фото
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран отреагировал на решение Трампа146
Трамп объявил решение по Ирану406
Израиль привел войска в повышенную боеготовность220
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»216
Трамп выдвинул предложение Ирану31
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Оружие
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение