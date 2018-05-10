Какую важную функцию Android P не представили на презентации Google I/O?

Google I/O — весьма значимая конференция. Для большинства пользователей самым интересным ее анонсом традиционно становится очередная версия операционной системы Android. В 2018 году была показана версия Android P и рассмотрен ряд ее новых функций. Впрочем, в Сети начинают появляться новые подробности о тех возможностях, которые в ходе презентации не рассматривались. Об одной из таких функций ОС и пойдет речь. Появилась и новая статистика, показывающая, насколько широкое распространение уже получила Android Oreo.

Какими девайсами под управлением каких версий Android станет поддерживаться Android Auto Wireless

В минувшем месяце компания Google официально анонсировала доступность Android Auto Wireless, позволяющей соединять телефон с компьютером автомобиля на Android Auto. Для осуществления соединения используется Wi-Fi. Согласно новому сообщению, рассмотренному Химаншу (Himanshu) на страницах ресурса gsmarena.com, поддержка Android Auto Wireless станет обеспечиваться всеми девайсами под управлением операционной системы Android P.

На сегодняшний день в списке поддерживаемых смартфонов только девайсы Pixel (первого и второго поколений), Nexus 5X и Nexus 6P. Но, согласно рассмотренному пресс-релизу Kenwood, перечень устройств, поддерживающих Android Auto Wireless, станет расширяться по мере предоставления смартфонам обновления до недавно показанной поисковым гигантом ОС Android P:

Единственные девайсы, которые в настоящее время поддерживают Android Auto, — это четыре версии Google Pixel — Pixel и Pixel XL первого поколения и Pixel 2 и Pixel 2 XL — и предшествующие Nexus 5X и Nexus 6P. Им необходимо быть обновленными до Android OS 8.0 или более поздней версии (посредством обновления «по воздуху»). Для девайсов других производителей беспроводная версия Android Auto будет применима после обновления до Android OS 9.0 или более поздней версии.

Новость, конечно, хороша, но следует подождать с восторгами до тех пор, пока она не будет официально подтверждена компанией Google.

Бета-версия Android P доступна не только для Google Pixel

При этом список мобильных устройств, опубликованный ранее в рамках рассмотрения итогов презентации конференции для разработчиков Google I/O 2018, включает в себя целый ряд смартфонов, которыми поддерживается бета-версия очередной операционной системы Android P. В него входят следующие девайсы: Essential Phone, Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Google Pixel, Google Pixel XL, Nokia 7 plus, OPPO R15 Pro, Sony Xperia XZ2, Vivo X21UD, Vivo X21, Xiaomi Mi Mix 2S, OnePlus 6. Android P Beta уже доступна для скачивания. Для новой операционной системы характерен целый ряд новых функций и возможностей.

Ранее также сообщалось, что релиз Android P состоится в третьем квартале 2018 года. Ему будет предшествовать выпуск пятой ознакомительной версии операционной системы для разработчиков. В следующем месяце поисковый гигант выпустит третью и четвертую ознакомительные версии очередной мобильной ОС.

Что будет после дебюта финальной версии Android P? Ждет ли одновременное обновление все смартфоны, которыми поддерживается уже выпущенная бета-версия операционной системы или же сначала обновятся только девайсы Pixel? На эти вопросы ответа пока нет. Что же касается других устройств, то ожидается, что первыми обновления станут получать флагманские смартфоны и лишь затем — остальные, для которых обновление вообще предусмотрено. Остается лишь надеяться, что Galaxy S8 будет в числе тех флагманов, ожидание обновления которых до Android P не будет долгим.

Несмотря на анонс Android P, даже Oreo работает лишь на немногих девайсах

Хотя компанией Google уже и представлена новая программная платформа для умных телефонов, она станет доступна пользователям некоторых мобильных девайсов только ближе к концу текущего года. Более того, даже предшествующая версия Android Oreo до сих пор не используется на большом количестве умных девайсов. Большинство смартфонов до сих пор работают под управлением операционных систем, которым уже не один год. Более подробно новая интересная статистика рассматривалась Космином Василе (Cosmin Vasile) на страницах ресурса phonearena.com.

В минувшем месяце компания Google подтвердила, что под управлением Oreo работает 4,15% Android-девайсов. В мае 2018 года доля рынка ОС Oreo впервые с момента своего дебюта составила более 5%. Это означает, что всего за один месяц распространенность Android Oreo возросла более чем на 1%. Предполагается, что в предстоящие месяцы повышение доли рынка Oreo продолжится и будет идти более быстрыми, чем прежде, темпами. Как сообщалось со ссылкой на компанию Google, совокупная доля версий операционных систем Android 8.0 и 8.1 составляет уже 5,7%.

Наиболее широко распространенной на сегодняшний день версией самой популярной мобильной операционной системы является Android Nougat. Ее доля рынка составляет 31,1%. Второе место занимает Marshmallow (25,5%), за ней — Lollipop (22,4%). Завершают рейтинг Android Jelly Bean (4,3%), Ice Cream Sandwich (0,4%) и Gingerbread (0,3%).

Опубликованная компанией Google статистика собиралась в течение семидневного периода, завершившегося 7 мая 2018 года. В рассмотренной статистике не отражается доля рынка Android Froyo, которая составляет уже менее 0,1%.

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