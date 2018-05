Android Go-смартфонов стало еще больше

Весьма популярные смартфоны со стоковой операционной системой, которые довольно быстро получают очередные обновления, — это не премиальные девайсы, а бюджетные модели на базе развиваемой компанией Google платформы Android Go, которая начинает пользоваться все большей популярностью. В Сети появилось сообщение об анонсе еще одного умного телефона под управлением этой легкой версии операционной системы.

Asus представила Zenfone Live L1 на Android Go Тайваньский вендор мобильных девайсов Asus анонсировал Zenfone Live L1, новейший из бюджетных смартфонов компании, работающий под управлением Android Go. Более подробно особенности новинки рассматривалась Уильямсом Пелегрином (Williams Pelegrin) в опубликованной ресурсом androidauthority.com иллюстрированной заметке.

Zenfone Live L1 стал еще одним новым телефоном под управлением развиваемой компанией Google облегченной версии ОС Android Oreo. Среди ранее выпущенных девайсов, программное обеспечение которых основано на этой платформе, необходимо отметить Nokia 1 и ZTE Tempo Go. Ожидается, что в программном обеспечении нового бюджетного девайса Asus будет набор приложений, разработанный компанией Google специально для Android Go, включающий в себя в том числе соответствующие версии приложений — Google Maps Go, Google Go и Files Go. Zenfone Live L1 стал первым Android Go-смартфоном от компании Asus.

Единственная версия этого смартфона с Android Go укомплектована одним гигабайтом оперативной памяти. Впрочем, существует и другая версия девайса — с 2 гигабайтами оперативной памяти, но она работает под управлением операционной системы Android Oreo, поверх которой располагается кастомизированная программная оболочка вендора — ZenUI 5.0.

Как отмечается в сообщении об анонсе новинки в форумах Asus, Zenfone Live L1 оснащен 13-мегапиксельной камерой, расположенной на задней панели рассматриваемого девайса. Селфи-камера Zenfone Live L1 — 5-мегапиксельная.

Смартфон оснащен 5,45-дюймовым HD+-экраном, разрешение которого составляет 1440 x 720 пикселей. Соотношение сторон дисплея Zenfone Live L1 — 18:9, что вполне соответствует современному тренду.

Аппаратное обеспечение Zenfone Live L1 включает в себя чипсет Snapdragon 425 и 16-гигабайтный встроенный накопитель. В смартфоне предусмотрен также слот для карт памяти microSD и эта особенность рассматриваемого умного телефона позволяет пользователю расширить доступную ему емкость накопителя мобильного устройства.

Современные компоненты, которых нет в Asus Zenfone Live L1 Впрочем, поскольку речь идет о бюджетном смартфоне, в нем не нашли себе применения некоторые современные особенности, характерные для премиальных устройств и девайсов среднего класса. В Zenfone Live L1 отсутствуют порт USB Type-C и сканер отпечатков пальцев, вместо которого компания Asus реализовала функцию Face Unlock, осуществляющую распознавание лиц. Впрочем, поскольку специальное аппаратное обеспечение для работы этой функции в рассматриваемом недорогом умном телефоне не предусмотрено, то не приходится ожидать, что она будет сопоставима со сканером отпечатков пальцев.

Когда, как и по какой цене Asus Zenfone Live L1 появится в продаже?

Zenfone Live L1 станет доступен для приобретения начиная с 17 мая 2018 года. На выбор пользователям предложат модели в корпусах различных цветов — цвете «розовой розы», «полуночно-черном», белом и синем.

Версия, объем оперативной памяти которой составляет более впечатляющие два гигабайта, но не является девайсом под управлением Android Go, станет эксклюзивно предлагаться только в Юго-Восточной Азии. Тем временем модель с 1-гигабайтным ОЗУ выйдет и на другие рынки мира.

Цена девайса на момент публикации в Сети сообщения об анонсе нового смартфона еще точно известна не была. Впрочем, существует предположение, что девайс предложат потребителям по цене приблизительно эквивалентной 107 долларам США.

Преимущество платформы Android Go У бюджетных Android Go-смартфонов есть важное преимущество даже перед многими яркими флагманами. Ведь ПО предоставляется непосредственно поисковым гигантом Google, и это означает получение девайсами под управлением Android Go обновлений и патчей безопасности прямо от развивающей наиболее популярную из мобильных ОС компании. Таким образом, пока пользователи многих премиальных моделей умных телефонов будут ждать предоставления обновления, обладателям Android Go-телефонов оно уже будет предоставлено. Необходимо также отметить, что для рассматриваемых девайсов характерна чистая версия операционной системы, а не программное обеспечение, расширенное оболочкой от вендора.

Покажут ли публике Android Go-смартфон от Samsung?

Интерес к платформе Android Go для недорогих смартфонов со стороны вендоров устройств этой категории растет. Сравнительно недавно уже рассматривалась вероятность анонса в будущем Android Go-девайса лидером рынка смартфонов, компанией Samsung.

Речь идет об умном телефоне, известном сейчас в качестве модели SM-J260G на базе чипсета Exynos 7570, программное обеспечение которого основано на новейшей версии самой популярной мобильной ОС, развиваемой поисковым гигантом Google — Android 8.1 Oreo. Не исключается, что новинка будет относиться к линейке Galaxy J, в рамках которой недавно была представлена модель Galaxy J2 Pro без доступа к Интернету, и станет называться Galaxy J2 Core.

Обсудить новый Zenfone Live L1 от компании Asus и дальнейшие перспективы платформы Android Go читатели могут в Telegram-чате.