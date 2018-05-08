Облачные компьютеры идут на смену традиционным

С конца прошлого года ритейлеры отмечают рост спроса на клаудбуки. По информации М. Видео, за первый квартал 2018 года они выросли на 20% в деньгах и 70% в штуках, хотя по-прежнему занимают небольшую долю в структуре продаж ноутбуков. Одно из их конкурентных преимуществ — низкая цена. Они удобны для потребителя, которому нужны только базовые рабочие задачи и интернет. Однако для производителя в перспективе — это новая модель бизнеса: способ заработать не на продажах операционных систем, а на предоставлении сервиса — в данном случае — доступа к облачным технологиям. Что же такое клаудбук и кому он может быть полезен — разбирался Newsroom24.

Что такое клаудбук?

Клаудбук — это ноутбук, рассчитанный на работу с облаками. Он имеет небольшой объем встроенной памяти, в среднем — 32 Гб, но это компенсируется автоматически настроенным доступом к облачным хранилищам, куда можно складывать любой объем данных. Благодаря этому клаудбуки не имеют жесткого диска — вместо него у них флеш-память. И это дает им преимущества перед обычными «ноутами»: из-за отсутствия жесткого диска они потребляют меньше энергии, а это значит, дольше работают на одном заряде аккумулятора, быстрее загружаются и практически не нагреваются — поэтому в них нет вентилятора. Все это делает их легкими, тонкими и недорогими.

Как клаудбуки взаимодействуют с облаками?

Облака работают как обычная папка на жестком диске обычного компьютера — файлы точно также загружаются и сохраняются, но посмотреть их могут все, кто имеет пароль от облака — это удобно в случае с рабочими файлами — нет необходимости лишний раз пересылать отредактированные документы. Если клаудбук облили кофе или он остался дома, то доступ к файлам в облаках возможен с любого другого устройства — компьютера, телефона, планшета. Если его украли, то доступ к файлам можно блокировать, сменив пароль к облаку.

Возможность хранить документы в компьютере тоже есть, если они не занимают много места. Но тогда теряется преимущество облачного хранения и доступа.

О минусах

— Без интернета работа сильно усложняется, поскольку файлы хранятся в облаках. Поэтому если действительно предстоит поездка в места, где интернета нет, то придется скачивать нужные для работы файлы в память компьютера или на внешние диски.

— Нет возможности полноценно работать с тяжелыми приложениями — они будут тормозить. Но минимальную правку внести можно.

— Нет возможности играть в сложные игры.

— Облачные сервисы, с которыми сотрудничают производители, не имеют «российской прописки», находятся под американской юрисдикцией, из-за этого могут быть заблокированы в любой момент, особенно в современной политической ситуации. В частности пользователи в отзывах рассказывают, что были случаи блокировки доступа к облакам в Крыму

— проблема с выбором облаков. Клаудбуки работают на Windows10 PRO, т.е. в них уже настроен доступ к облачному хранилищу OneDrive — под этим брендом продвигает свои облака Microsoft

Кому и для чего это нужно?

— тем, кто смотрит кино и слушает музыку — сейчас уже никто не хранит видео— и аудио— файлы на жестких дисках, все происходит через интернет.

— тому, кто работает с текстами и таблицами — они не занимают много места.

— тому, кто много путешествует: клаудбуки не занимают много места, весят меньше, чем «ноут» — около 1 кг, дольше держат зарядку.

На что обратить внимание при покупке?

— На условия предоставления доступа к облакам. Разные производители предоставляют облака разного объема — если объема не достаточно, то за бОльший придется доплачивать. Кто-то предоставляет бесплатный доступ на определенный срок — а дальше придется оформлять подписку. В частности, год назад Acer анонсировала клаудбуки из серии Aspire One Cloudbook с бесплатной годовой подпиской на сервис Office 365 Personal и бесплатным доступом от 100 Гб до 1 Тбайт свободного пространства в облачном хранилище OneDrive. Объем бесплатного и/или «временного облака», предоставляемого производителем, может зависеть от модели клаудбука.

— На качество сборки. Смысл идеи — дешевые, простые и безопасные устройства как обычно трансформировался в идею «дешевый компьютер с небольшой памятью, плохим экраном с плохим разрешением и непродолжительным временем автономной работы». А поскольку такой компьютер создан для того, чтобы его можно было постоянно с собой носить, дефектов в сборке быть не должно.

— Качество работы клавиатуры и тачпада. В сети много жалоб пользователей на залипание клавиш и «непредсказуемое» движение курсора, когда, например, от незначительного движения, неожиданно закрываются все окна. Также рекомендуется проверить работу экранного сенсора, поскольку некоторые модели могут работать и как планшет. Вообще, лучше отдавать предпочтение известным производителям и продавцам.

Предложения производителей

2 Гб оперативной памяти, 16, 32 или 64 Гб памяти встроенной, Wi-Fi, Bluetooth, камера, слот microSD и USB, 100 Гб в облаке OneDrive, 4-ядерный процессор.

Чтобы найти клаудбуки на сайтах магазинов, нужно в поиске набрать слова Cloudbook или Smartbook — на «клаудбук» поиск результатов не дает (по поиску на русском языке удалось найти компьютеры только в одной торговой сети). Отличить клаудбук от ноутбуков и других похожих девайсов поможет наличие предустановленной операционной системы Windows 10 и тип жесткого диска — часто это eMMC. Иногда в описаниях таких компьютеров вообще нет понятия «жесткий диск». И конечно, цена. В нижегородских магазинах Newsroom24 удалось обнаружить клаудбуки по цене в среднем от 10 900 до 16 900 марок Prestigio, 4Good, KREZ.

Из истории вопроса

Клаудбуки считаются «новой ступенью эволюции» нетбуков. Нетбуки тоже предназначены для выхода в интернет и поддерживают большинство офисных программ. Но у них есть жесткий диск (хотя не у всех) и они не имеют встроенной привязки к облакам, хотя сама возможность выхода в интернет не исключает использования облачных технологий и самостоятельного выбора облаков пользователем.

Однако первооткрывателями на рынке именно облачных компьютеров были хромбуки — это ноутбуки, работающие на операционной web-системе Chrome OS от Google . В них программы вообще не устанавливаются на компьютер, а используются в виде web-сервисов, которые открываются в окне браузера Google Chrome, а вся информация хранится только на серверах Google — и изменить место хранения данных нельзя. Большой минус хромбука в том, что без интернета он полностью бесполезен: программы работают только при подключении к интернету. Хотя для работы без интернета есть специальные программы для работы в офф-лайн. Но с их помощью можно сделать не особо много: писать электронные письма, создавать и редактировать документы, просматривать дела в календаре и некоторые другие.