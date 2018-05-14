У Android и iOS есть заметный «конкурент»

Пользователи привыкли, что программной платформой современного телефона является или Android, или iOS. Тем удивительнее читать статистику, из которой следует, что у популярнейших мобильных операционных систем и в 2018 году есть значимый «конкурент» с впечатляющей долей очень большого рынка. Ведь порой возвращение в новом качестве девайсов, которые были популярны в прошлом, может оказаться весьма успешным.

Аналитики из DeviceAtlas недавно опубликовали свой отчет об использовании смартфонов в первом квартале 2018 года, рассматривавшийся Йорданом (Yordan) на страницах ресурса gsmarena.com. Согласно этому отчету, девайсы с 4 гигабайтами оперативной памяти стали более широко представленными на 19 из 20 изученных рынков.

Самые популярные программные платформы и на развитых, и на развивающихся рынках, разумеется, Android и iOS. Но есть исключение — рынок Индии , на котором второе (после Android) место занимает прошивка KaiOS, доля рынка которой составляет впечатляющие 15%. Речь идет о программной платформе для обычных телефонов, не считающихся смартфонами, которые также называют «функциональными». Jio Reliance предлагает в Индии такие телефоны уже в новом качестве — с поддержкой сетей 4G и KaiOS. Как отмечается DeviceAtlas, хотя обычные телефоны распространены на многих рынках, но только в Индии их роль столь значима.

Согласно рассматриваемой статистике, девайсы с 1 гигабайтом оперативной памяти перестали быть наиболее используемыми. Пользователи отдают предпочтение смартфонам с 2-гигабайтным ОЗУ, поскольку растет интерес к возможностям одновременного запуска нескольких приложений, более быстрой работе устройства и функциям виртуальной и дополненной реальностей. Рынок Малайзии стал единственным, на котором девайсы с 4 гигабайтами оперативной памяти стали менее распространены, чем прежде. Их доля сократилась с 9,77% (по состоянию на первый квартал 2017 года) до 8,5% в первом квартале текущего года.

Рассматривались также и наиболее популярные характеристики разрешения экрана. Поскольку самым популярным смартфоном 2017 года был iPhone 6, то и разрешение экрана 750 x 1334 пикселей стало наиболее часто используемым. Разрешения HD, Full HD и QHD стали наиболее распространенными среди Android-девайсов. Соответственно, эти характеристики экранного разрешения широко распространены на тех рынках, где пользователи предпочитают умные телефоны под управлением развиваемой поисковым гигантом Google ОС Android. Еще одной особенностью рынка Индии стало то, что третьим по распространенности разрешением экрана телефона стало 240 x 320 пикселей.

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