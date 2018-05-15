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Названа самая популярная операционная система в России
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Названа самая популярная операционная система в России 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Почти 60% россиян предпочитают смартфоны, которые функционируют на «операционке» Android.
Наибольшей популярностью в России пользуются модели на операционной платформе Android. Около 60% потребителей для использования покупают такие устройства.
Эксперты DeviceAtlas изучили рынок и назвали самые популярные смартфоны первого квартала 2018 года. Почти 60% россиян предпочитают смартфоны, которые функционируют на «операционке» Android, около 39% жителей РФ отдают предпочтение гаджетам на iOS.
Отмечается, что жители Соединенных Штатов, Швеции, Канады, Великобритании и Австралии чаще всего покупают смартфоны от Apple.
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