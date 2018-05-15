Названа самая популярная операционная система в России

Почти 60% россиян предпочитают смартфоны, которые функционируют на «операционке» Android.

Наибольшей популярностью в России пользуются модели на операционной платформе Android. Около 60% потребителей для использования покупают такие устройства.

Эксперты DeviceAtlas изучили рынок и назвали самые популярные смартфоны первого квартала 2018 года. Почти 60% россиян предпочитают смартфоны, которые функционируют на «операционке» Android, около 39% жителей РФ отдают предпочтение гаджетам на iOS.