Google выпустила бета-версию Android P

На конференции для разработчиков Google I/O 2018, которая проходит в Маунтин-Вью (Калифорния) с 8 по 10 мая, компания Google рассказала подробнее о следующей версии своей мобильной платформы, Android P, и выпустила её публичную бета-версию.

Бета-версия Android P доступна для одиннадцати смартфонов, включая серию Pixel, Essential Phone, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S и грядущий OnePlus 6.

Android P приносит функции энергосбережения на базе искусственного интеллекта по управлению питанием и яркостью, а также закрытия редко используемых приложений.

Как уже сообщалось ранее, Android P приносит поддержку вырезов дисплея в стиле iPhone X. Как теперь стало известно, платформа получила жесты управления, сходные с iPhone X, сократив количество кнопок на главном экране до одной от прежних трёх, также выводя кнопку «назад» по необходимости.

Панель информации Dashboard позволит отслеживать статистику использования устройства. Система позволит устанавливать ограничения на использование приложений и время сна. По истечению лимита приложение перестанет запускаться с выводом соответствующего оповещения, а пиктограммка станет чёрно-белой. На время сна весь интерфейс станет чёрно-белым и включится режим «не беспокоить».

Функция Slices интегрирует возможности из приложений в ОС и поиск Google. Например, можно будет вызвать такси прямо из поиска, не отрывая соответствующее приложение вручную. Функция Actions добавляет предложения прогнозируемых «Действий» в различных местах ОС для быстрого выполнения разных задач, основываясь на привычках пользователя. Например, запустить любимый плей-лист после подключения наушников к устройству.

Первое превью Android P для разработчиков Google выпустила в марте, второе превью стало доступно вместе с публичной бета-версией. Стабильный релиз ожидается в третьем квартале 2018 года. Третье превью с финальными API ожидается в июне, а превью 4 или релиз-кандидат — в июле. Финальное пятое превью ожидается в третьем квартале, незадолго до релиза.