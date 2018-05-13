Android P будет распространяться быстрее за счёт Project Treble

В прошлом году на I/O 2017 Google представила Project Treble. Задача Treble — ускорить обновление смартфонов до новой версии Android. Удалось достичь этого за счет отделения ПО, написанного на низкоуровневых языках программирования, от Android OS Framework специальным интерфейсом с Vendor Test Suite. За счет этого теперь производители Android-смартфонов не будут ждать обновления низкоуровневого кода от Qualcomm и других производителей процессоров.

На этой неделе на I/O 2018 Google выпустила Android P Beta. Для многих стал удивлением тот факт, что прошивку получили не только Pixel-девайсы. Можно заметить, что все смартфоны с поддержкой Android P Beta поддерживают Project Treble.

Руководитель проекта Илиян Малчев заявил, что уже в этом году Android P получат 18 смартфонов от 11 производителей, и это не может не радовать. В сентябре было заявлено о длительной поддержке Linux-ядер (с двух лет до шести). Теоретически Android-девайсы смогут получать обновления на протяжении 5 лет.

Можно также заметить, что смартфоны из списка поддерживаемых Android P Beta работают на процессорах Snapdragon. Ранее было заявлено о сотрудничестве Google и Qualcomm. Последняя получила ранний доступ к Android P и оптимизировала софт для работы со Snapdragon 845, 660 и 636. В связи с этим можно ожидать гораздо более быстрого обновления Android-аппаратов на данных процессорах.

Финальная версия Android P выйдет в третьем квартале 2018 года. Обсудить эту и другие новости можно в Telegram-чате AndroidInsider.ru!

По материалам 9to5google