Итоги первого дня Google I/O 2018: новые функции Android P

Ежегодное знаковое мероприятие Google I/O началось с анонса новой версии Android и обновления других программных продуктов поискового гиганта. Мы собрали в одном месте все главные анонсы первого дня конференции.

Большинство нововведений Android P стали известны ещё в марте после релиза первой бета-версии, но в ходе презентации представители Google рассказали ещё о нескольких ключевых и интересных функциях. Изменений, как оказалось, в новой «операционке» будет предостаточно.

Во-первых, Google хочет, чтобы пользователю больше времени проводили с близкими и родными. Для этого в Android P появится функциям Dashboard, отражающую вашу активность в приложениях. С её помощью можно будет просматривать, когда и сколько вы пользуетесь той или иной программой. Если вы чувствуете, что она отнимает слишком много времени, то для неё можно установить ограничение — например, 30 минут в день. По истечению лимита приложение станет недоступно до следующего дня. Это ограничение можно снять в настройках.

Кроме того, Android P будете существенно экономить время при выполнении разных действий, предугадывая желания пользователя с помощью машинного обучения. Например, если вы регулярно звоните кому-то в определённое время, то система сама к тому моменту предложит совершить звонок, а при подключении наушников можно будет сразу же продолжить слушать любимого исполнителя в музыкальном плеере.

Если же вы ищите какое-то приложение или информацию через поиск Google, то система предложит вам различные быстрые действия. Например, при поиске фильма можно тут же купить билеты на него в кинотеатр, куда вы обычно ходите, а если искать сервис такси, то можно сразу же заказать его домой или на работу.

Ещё одним нововведением Android P стала новая система управления, о которой мы уже неоднократно писали. На экране постоянно будет отображать только одна кнопка «Домой», а «Назад» будет появляться только при возможности вернуться в предыдущее меню. При свайпе вверх от нижней части экрана будет появляться обновленный горизонтальный список запущенных приложений, под которым находятся строка поиска и рекомендуемые приложения. Если потянуть кнопку «Домой» вправо, то можно переключаться между запущенными приложениями.

Интересно, что прямо из списка запущенных приложений с ними можно взаимодействовать — например, можно выделить текст. Во время презентации показали, что если выделить название музыкальной группы, то можно сразу же начать слушать её песни в стриминговом сервисе.

Режим «Не беспокоить» был полностью переработан. Теперь он ограничивает всю активность устройства, чтобы ничего вас не отвлекало. Чтобы прекратить входящий звонок достаточно просто положить смартфон экраном вниз на стол.

Если сказать Google Assistant, что вы собираетесь лечь спать, к примеру, в 22:00, то в это время экран смартфона станет чёрно-белым, чтобы вы не засиживались в устройстве, а легли отдыхать.

Важным новшеством Android P стал режим «Адаптивной батареи». Он анализирует работу приложений и позволяет снизить частоту обращений к центральному процессору на 30%. В результате это должно существенно улучшить автономность смартфона.

Стандартная функция авторегулировки яркости станет гораздо «умнее». Она будет подстраиваться не только под окружающее освещение, но также под контент и предпочтения пользователя. Достаточно просто самому время от времени устанавливать яркость экрана на нужном уровне, чтобы системы поняла, когда и как следует изменять этот параметр.

Вторая бета Android P уже доступна владельцам смартфонов Pixel и Pixel X. Более того, впервые Google запустила программу бета-тестирования для устройств сторонних производителей. Уже сейчас опробовать новую версию Android могут обладатели Essential Phone, OPPO R15 Pro, Nokia 7 Plus, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S и Vivo X21. После официальной презентации этот список пополнит OnePlus 6. Стать участником программы тестирования можно по ссылке.

Вслед за недавним масштабным редизайном веб-версии почтового клиента Gmail компания Google объявила об ещё одной новой функции — помощи в написании писем. С помощью машинного обучения система понимает тему письма и предлагает варианты его написания по первым нескольким буквам слов. В итоге всего за несколько секунд можно создать достаточно объёмное сообщение.

В приложении Google Photos с помощью машинного обучения появится возможность автоматической рассылки и редактирования фотографий. Например, если вы на встрече со знакомым сделали несколько фотографий, то при их просмотре приложение предложит поделиться ими с этим человеком. На тёмных снимках будет предложено повысить экспозицию, чтобы они выглядели лучше, или преобразить фото документа в PDF-файл. А старые чёрно-белые фотографии с помощью всё того же машинного обучения можно в один тап превратить в цветные.

Большую часть презентации Google уделила фирменному виртуальному помощнику. Одной из самых главных анонсов —запуск до конца года ассистента на русском языке. Кроме того, благодаря технологиям машинного обучения голос Google Assistant стал более натуральным. И в скором времени пользователи смогут выбрать один из шести новых вариантов, включая голос Джона Ледженда . Важным новшеством стало то, что теперь достаточно только при первом обращении сказать «Hey, Google»/«OK, Google», а затем вести с помощником обычный диалог. Если при запросе сказать слово «пожалуйста», то помощник поблагодарит за вежливое обращение. Таким образом Google хочет приучить детей к порядочности. Ассистенту также можно будет задать сложный вопрос, состоящий из нескольких фраз, и он сможет ответить на все сразу.

Также Google Assistant для смартфонов заметно преобразится. Сервис будет более эффективно задействовать дисплей, выводя часть информации на него. Например, задав вопрос о какой-то знаменитости ассистент скажет кто это, а остальную информацию выдаст на экране смартфона. Аналогичным образом можно управлять поддерживаемой смарт-техникой.

Интересным новшеством, доступным пока только в США , стала возможность заказа еды с помощью Google Assistant. Помощник запоминает ваши предпочтения, места доставки и прочее. Более того, он в автономном режиме научился звонить в заведения, у которых нет онлайн-регистрации. Он может самостоятельно общаться с менеджерами для заказа столика в ресторане или записаться в салон красоты. Во время демонстрации Google было представлено несколько примеров, когда ассистент, будто живой человек, общается по телефону с менеджерами.

Также этим летом Google Assistant будет интегрирован в Google Maps. Это позволит во время навигации узнавать нужную информацию, управлять музыкой и многое другое.

В Google Maps в скором времени появится режим дополненной реальности. Это будет особенно удобно для тех, кто плохо ориентируется по картам — маршрут будет выводится прямо поверх изображения реального мира.

Также в картах появятся рекомендации разных заведений и мест на основе интересов пользователей.

Запущенный в прошлом году сервис Google Lens, позволяющий узнавать информацию об объектах и предметах через камеру смартфона, позволит копировать напечатанный текст. Для этого достаточно будет навести камеру на нужную область и выделить его.

Функция Google Lens будет интегрирована в приложения камер всех указанных ниже производителей:

Последним интересным анонсом стало обновление сервиса Google News, пришедшее на смену Newsstand. Компания полностью переработала его, поставив в основу всего технологии машинного обучения и Accelerated Mobile Pages. Сервис теперь собирает информацию с самых разных источников, включая Twitter, YouTube и другие крупные новостные издания.

Сервис будет выдавать уникальную для каждого пользователя подборку новостей, основанную на его интересах и предпочтениях. Если по какой-то теме на протяжение какого-то времени выходило множество новостей, то можно будет просмотреть хронологию событий. Также можно будет читать все новости и оформлять подписки на разные издания.