Соцсеть «ВКонтакте» запустила патриотический флешмоб 

Пользователи соцсети «ВКонтакте» приняли участие в флешмобе в честь Дня Победы. Они выкладывают свои видеообращения, сопровождая их хэштегом #мызамир. Об этом «360» рассказали в пресс‐службе социальной сети.
Лучшие из видеообращений 9 мая появятся на главной странице видеораздела «ВКонтакте» в специальном блоке вместе с прямой трансляцией праздничного парада, уточнили в администрации соцсети.
Участие в акции уже приняли знаменитости. Среди них Иван Ургант, Баста, Полина Гагарина, Петр Федоров, Павел Деревянко, Елизавета Боярская, Дмитрий Хрусталев, Аглая Тарасова, Денис Шведов, Виктор Добронравов, Гарик Харламов. В своих роликах они прочитали фронтовые письма участников Великой Отечественной войны и отрывки из произведений про войну.
В сообществе vk.com/vkzamir у пользователей есть возможность поддержать одиноких пожилых людей, живущих в домах престарелых. Как разъяснили в администрации социальной сети, любой желающий может отправить пожертвование фонду «Старость в радость» через приложение Добра Mail.Ru в соцсети ВКонтакте.
День Победы — один из главных праздников России. Ежегодно за парадом на Красной площади вместе с ветеранами Великой Отечественной войны наблюдают высокопоставленные политики из других стран. В этом году среди прочих высокопоставленных гостей в Москве ждут президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.