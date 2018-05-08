Соцсеть «ВКонтакте» запустила патриотический флешмоб

Пользователи соцсети «ВКонтакте» приняли участие в флешмобе в честь Дня Победы. Они выкладывают свои видеообращения, сопровождая их хэштегом #мызамир. Об этом «360» рассказали в пресс‐службе социальной сети.

Лучшие из видеообращений 9 мая появятся на главной странице видеораздела «ВКонтакте» в специальном блоке вместе с прямой трансляцией праздничного парада, уточнили в администрации соцсети.