Роскомнадзор ограничил доступ к 21 сайту по продаже наград времён Великой Отечественной войны

Роскомнадзор ограничил доступ к 21 сайту, занимавшемуся продажей орденов и медалей времён Великой Отечественной войны, а также иных государственных наград и знаков отличия. Об этом сообщает газета «Известия».

Порталы или отдельные их страницы добавлены в Единый реестр запрещённой информации на основании решения суда.

12 ресурсов удалили противоправные данные. Владельцам ещё двух сайтов и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления.