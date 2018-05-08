Как сделать резервную копию iPhone: сохраняем фото, сообщения и многое другое

Делать резервные копии просто, и в то же время очень важно. Три совета, которые мы можем дать пользователям iPhone: делайте, делайте и делайте бэкапы. В этой статье расскажем все способы сделать резервную копию iPhone. Кроме того, если вы собираетесь сделать бэкап своего смартфона, следует также ознакомиться с тем, как восстановить данные из резервной копии.

Зачем делать резерную копию iPhone

iPhone — ценное имущество, и даже опуская тот факт, сколько он стоит, для владельца он — хранилище воспоминаний, будь то фото с событий, которые уже никогда не повторятся, или важные документы. Поэтому важно убедиться, что все эти данные надежно защищены от утери, кражи или случайного повреждения.

Кроме того, несколько раз в год Apple выпускает обновления для iOS, и мы настоятельно рекомендуем делать резервные копии перед обновлением на случай, если что-то пойдет не так. Ну и периодически случается, что вы приобретаете новую модель телефона, и резервная копия — наилучший способ перенести данные со старого устройства на свежекупленное.

Есть много способов создать резервную копию для iPhone, как на локальном ПК или Mac, так и онлайн — при помощи различных облачных сервисов, от официальных iTunes и iCloud до многочисленных сторонних.

Для того чтобы чувствовать свои данные по-настоящему защищенными, мы рекомендуем использовать как минимум два доступных способа. Если произойдет самое худшее, и бэкап окажется поврежденным, то у вас будет запасной. Как сделать резервную копию в iCloud

Один из простейших способов резервного копирования данных с iPhone —использование собственной службы iCloud от Apple.

Каждый владелец Apple ID имеет доступ к хранилищу данных объемом 5 ГБ, в котором вы можете хранить закладки, контакты, календари, документы iCloud, почтовые сообщения, заметки и свою библиотеку фотографий. Если вы снимаете много фото и видео, возможно, объем придется увеличить, так как она будет заполняться довольно быстро.

На данный момент Apple предлагает 50 ГБ за $0,99 в месяц, 200 ГБ за $2,49 в месяц и 2 ТБ за $6,99 в месяц. Кажется довольно-таки несправедливым, что распределение свободного места привязано к единому Apple ID, а не увеличивается по мере того, как вы покупаете больше устройств.

Несмотря на то, что резервные копии iCloud очень удобны, их лучше всего использовать в сочетании с iTunes, чтобы охватить все возможные данные. Резервные копии iCloud могут создаваться в фоновом режиме каждый раз, когда ваше устройство подключено к Wi-Fi-соединению.

Для создания и использования резервных копий iCloud вам потребуется учетная запись iCloud; она обычно создается при первичной настройке iPhone.

На устройстве Apple откройте Настройки. Вы увидите свое имя и картинку наверху. Коснитесь ее и выберите iCloud, а на следующем экране прокрутите вниз длинный список Приложения, использующие iCloud и выберите последнюю запись — iCloud Backup.

Передвиньте ползунок вправо, чтобы включить iCloud Backup. Как только вы это сделаете, ваш телефон автоматически будет делать резервные копии ваших данных без вашего участия. Как сделать резервную копию на компьютере

Локальная резервная копия хороша тем, что вы можете управлять ей сами, а не передавать всю власть всемогущему облаку. Создавать локальные бэкапы iPhone очень просто благодаря iTunes.

Несмотря на все неудобства, которые iTunes создает любителю музыки, для резервного копирования эта программа как раз очень хороша. С ней вы можете получить полный бэкап данных на своем компьютере всего за несколько минут.

Для этого, во-первых, необходимо подключить iPhone к ПК или Mac. В iTunes, в верхнем левом углу, под кнопками управления проигрыванием, вы увидите небольшую иконку с изображением своего телефона. Нажмите на нее и перейдите в меню устройства. На панели слева выберите Обзор. Отобразится вкладка, в нижней части которой будет секция Резервные копии. В ней есть две опции — копирование в iCloud и локальное копирование. Обычно по умолчанию данные синхронизируются c iCloud. Но если вы предпочитаете локальные бэкапы, выберите Этот компьютер, чтобы данные с iPhone автоматически сохранялись на ПК каждый раз, как вы подключаете к нему смартфон.

Справа от выбора опций резервного копирования есть кнопка Создать копию сейчас. Она позволяет вручную запустить резервное копирование с iPhone на ваш компьютер в любой момент времени. Кнопка Восстановить из копии позволяет восстановить данные на устройстве — новом, после перепрошивки или обновления.

В резервную копию будут включены: все фотографии на устройстве, контакты, записи календаря, закладки Safari, заметки, история вызовов, а также некоторые другие данные. Не копируются: музыка, фильмы и другой контент, купленный в iTunes. Их iPhone скачает заново, когда вы будете восстанавливать данные из резервной копии. Полный список того, что копируется и не копируется, можно почитать на официальном сайте технической поддержки Apple.

Как сделать резервную копию, если у вас Apple Watch

В iTunes дополнительно доступна опция шифрования резервной копии. Если на вашем смартфоне хранятся сугубо конфиденциальные данные, или вы просто озабочены безопасностью, вы можете воспользоваться этой опцией, чтобы дополнительно зашифровать свой бэкап при помощи пароля.

Зашифрованная копия данных делается так же, как и обычная локальная копия, вручную или автоматически, но с установленной галочкой Зашифровать резервную копию iPhone. При первом копировании вам будет предложено установить пароль. Следует помнить, что пароль будет известен только вам — Apple не хранит его. Поэтому, если вы забудете его, то не сможете восстановить, и резервная копия станет бесполезной.

Зато в зашифрованную копию включаются некоторые данные, которые нельзя скопировать с iPhone просто так. В частности, это ваши пароли, данные приложения Apple Health, а также все данные, собранные при помощи умных часов Apple Watch, включая ваш прогресс в различных видах физической активности. Причина этому проста — это сугубо персональные данные. Так что если вы пользуетесь фитнес-трекером от Apple, все ваши бэкапы должны быть зашифрованными. Как сделать бэкап iPhone на стороннем сервисе

У специалистов по безопасности есть мудрая поговорка: «Если у вас всего один бэкап, у вас нет бэкапа». Создание нескольких копий данных — единственный способ гарантировать, что он не потеряется, даже если произойдет стихийное бедствие.

Регистрация бесплатных учетных записей на Dropbox, Flickr, Google Drive, OneDrive и множестве других сервисов позволяет без особых усилий создавать резервные копии ваших фотографий и документов. Практически все они предлагают автоматическую синхронизацию, и это не будет мешать iCloud.

Поэтому загрузите одно или несколько приложений такого рода и следуйте инструкциям, и у вас будет еще как минимум один «запасной аэродром», работающий в фоновом режиме. Однако, следует обязательно проверить настройки каждого приложения и снять флажок Использовать мобильные данные, иначе может получиться неприятный сюрприз, когда придет время платить за сотовую связь.

Как сделать резервную копию iPhone на Google Drive

Google не так давно добавила новую фишку в приложение Google Drive для iOS, введя возможность создавать резервные копии ваших контактов, календаря и фотогалереи в облаке.

В этом есть некоторое лукавство, так как эта возможность поощряет пользователей iPhone переходить на Android. Если вы создадите бэкап в Google Drive, то при приобретении Android-смартфона данные с iPhone будут быстро восстановлены на нем. Конечно, к примеру, ваша музыкальная коллекция останется в iTunes.

Впрочем, Apple не отстает: у нее давно есть приложение под названием Move to iOS, которое делает примерно то же самое при переходе с Android на iOS. Такой вот симметричный ответ.

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Хранение данных в облаке: выбираем лучший сервис для бэкапа Фото: авторские, pixabay.com