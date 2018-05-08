Итоги конференции Google I/O 2018. Обновляем в реальном времени

Обновляем в реальном времениМы с нетерпением ждали этой презентации. Почти так же сильно, как и любого мероприятия Apple Google , безусловно, сильный конкурент ребят из Купертино . Ведь за ней: постоянно совершенствующийся Android, собственные крутые смартфоны Pixel, любопытная Wear OS и многое другое. Лучшие приложения в Google Play Накануне презентации Google I/O компания представила список лучших приложений и игр, выпущенных за последний год. Номинантами премии Google Play Awards стали девять разработок от талантливых программистов и студий со всего мира.

Simple Habit

Приложение признано победителем в категории Standout Well-Being App. По сути, Simple Habit — это агрегатор аудиотреков для медитации. Всего в приложении более тысячи всевозможных композиций. Полсотни из них доступны бесплатно. Для получения доступа к остальным придется оформить платную подписку.

Be My Eyes

Этот сервис существенно облегчает жизнь людям, испытывающим проблемы со зрением. Работает он просто: пользователь наводит камеру на предмет, а алгоритм распознавания приложения Be My Eyes зачитывает то, что видит.

Khan Academy

Благодаря этому приложению пользователи смогут получить доступ к образовательным курсам по биологии, экономике, математике и огромной базе обучающих видео. Всего в Khan Academy более 10 тысяч видеороликов, а также 40 тысяч ответов на вопросы из на самых разных тем.

Old Man's Journey

Эта головоломка стала номинантом в категории «Выдающаяся инди-разработка». Главный герой игры — одинокий старик. Игра отличается удивительной атмосферой, красивым оформлением и неординарными задачами.

Episode

В этой игре вам предстоит создать собственного персонажа и научить его общаться с людьми. От коммуникабельности героя зависит успех прохождения. Геймплей же представлен красивыми иллюстрациями с диалогами.

BBC Earth: Life in VR Google решила поддержать развитие виртуальной и дополненной реальности, отдав побеу приложению BBC Earth: Live in VR. Играя за одного из морских жителей, используя камеру смартфона и слушая подсказки, можно окунуться в таинственный подводный мир, не выходя за пределы вашей квартиры.

Flipkart

Flipkart — это хорошо реализованный мобильный клиент индийского ритейлера Flipkart. Google оценила продуманный интерфейс и удобство Flipkart, отметив приложение как лучшее в категории Standout Build for Billions Experience.

Canva

Графический редактор для создания открыток и коллажей. Главная изюминка Canva — бесплатность.

Empires & Puzzles

Это еще один представитель жанра «три в ряд» с весьма оригинальным геймплеем. Перемещая волшебные камни, вы будете накапливать боевую мощь собственного отряда супергероев. Задача — победить все злое. Это только начало. Основное событие в 20:00 Да старта презентации остаются считанные минуты. Мы будем оперативно обновлять эту статью по мере поступления информации. Не отключайтесь!