Instagram рассказал о новых функциях для удобства работы бизнес-профилей

В частности, пользователи могут просматривать новые важные сообщения в основном Direct-ящике, а также самостоятельно начинать диалог и фильтровать письма.

В ближайшие недели Instagram начнет тестировать быстрые ответы, которые«позволят легко отвечать на самые распространенные вопросы» функция станет доступна пользователям в течение нескольких недель, уточнили в компании.

Помимо этого, в соцсети можно будет «купить билеты», «зарезервировать место» и «забронировать» в бизнес-профиле, не покидая приложение. В настоящее время этот инструмент тестируется партнерами Instagram.

По данным компании, каждый месяц более 150 млн человек общаются с компаниями через директ-сообщения в Instagram. Треть этих сообщений — это реакция на Instagram Stories компаний.