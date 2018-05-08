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Instagram рассказал о новых функциях для удобства работы бизнес-профилей
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Instagram рассказал о новых функциях для удобства работы бизнес-профилей 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
В частности, пользователи могут просматривать новые важные сообщения в основном Direct-ящике, а также самостоятельно начинать диалог и фильтровать письма.
В ближайшие недели Instagram начнет тестировать быстрые ответы, которые«позволят легко отвечать на самые распространенные вопросы» функция станет доступна пользователям в течение нескольких недель, уточнили в компании.
Помимо этого, в соцсети можно будет «купить билеты», «зарезервировать место» и «забронировать» в бизнес-профиле, не покидая приложение. В настоящее время этот инструмент тестируется партнерами Instagram.
По данным компании, каждый месяц более 150 млн человек общаются с компаниями через директ-сообщения в Instagram. Треть этих сообщений — это реакция на Instagram Stories компаний.
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