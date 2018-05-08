Ещё
ФАС проверит наличие и законность рекламы интернет-казино в Youtube
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС проверит наличие и законность рекламы интернет-казино в Youtube 

Российская Газета 1 час назад
Федеральная антимонопольная служба приняла к рассмотрению жалобу ассоциации «Интернет-видео» на размещение видеосервисом Youtube рекламы онлайн-казино.
В России законом «О рекламе» запрещена реклама азартных игр (ст. 27 закона). Компании-нарушителю, согласно Кодексу об административных правонарушениях, грозит за это штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Но ассоциация «Интернет-видео», объединяющая онлайн-кинотеатры ivi.ru, Megogo, TVZavr, Amediateka и TV1000Play, в минувшем апреле проинформирована ФАС, о «грубом и неоднократном» нарушении закона сервисом Youtube, принадлежащем американской Google. Как утверждается в письме, на Youtube во множестве видеороликов размещается реклама онлайн-казино AdmiralX и Azino777.
Ранее ФАС уже выявляла аналогичные нарушения закона поисковым порталом Google, который демонстрировал в своих результатах поиска рекламу онлайн-казино «Вулкан». Но американская компания тогда заявила о своей невиновности, т.к. «рекламодатели научились обманывать автоматизированную систему модерации рекламных объявлений». При их проверке система Google видела лишь содержание, не связанное с азартными играми, тогда как сторонний пользователь, переходя по ссылке, попадал на сайт казино.
Сейчас ассоциация «Интернет-видео», сообщившая о новых нарушениях закона, требует привлечь к ответственности рекламодателей в лице онлайн-казино AdmiralX и Azino777, поскольку они, как считают в «Интернет-видео», нарушают законы «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр…» и «О лотереях».
Российская Газета: последние новости
Роскомнадзор разблокировал более 3,7 миллиона IP-адресов Google Пользователи WhatsApp стали жертвами поддельной акции Большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признали опасными
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово321
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»490
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян28
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото227
Погода — ураган: каким будет лето7
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение