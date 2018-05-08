ФАС проверит наличие и законность рекламы интернет-казино в Youtube

Федеральная антимонопольная служба приняла к рассмотрению жалобу ассоциации «Интернет-видео» на размещение видеосервисом Youtube рекламы онлайн-казино.

России законом «О рекламе» запрещена реклама азартных игр (ст. 27 закона). Компании-нарушителю, согласно Кодексу об административных правонарушениях, грозит за это штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Но ассоциация «Интернет-видео», объединяющая онлайн-кинотеатры ivi.ru, Megogo, TVZavr, Amediateka и TV1000Play, в минувшем апреле проинформирована ФАС, о «грубом и неоднократном» нарушении закона сервисом Youtube, принадлежащем американской Google . Как утверждается в письме, на Youtube во множестве видеороликов размещается реклама онлайн-казино AdmiralX и Azino777.

Ранее ФАС уже выявляла аналогичные нарушения закона поисковым порталом Google, который демонстрировал в своих результатах поиска рекламу онлайн-казино «Вулкан». Но американская компания тогда заявила о своей невиновности, т.к. «рекламодатели научились обманывать автоматизированную систему модерации рекламных объявлений». При их проверке система Google видела лишь содержание, не связанное с азартными играми, тогда как сторонний пользователь, переходя по ссылке, попадал на сайт казино.

Сейчас ассоциация «Интернет-видео», сообщившая о новых нарушениях закона, требует привлечь к ответственности рекламодателей в лице онлайн-казино AdmiralX и Azino777, поскольку они, как считают в «Интернет-видео», нарушают законы «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр…» и «О лотереях».