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Пользователи интернета лишились 172 миллиардов долларов за год
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Пользователи интернета лишились 172 миллиардов долларов за год 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
В 2017 году жертвами киберпреступлений стали 978 миллионов человек из 20 стран. В общей сложности сетевые злоумышленники заработали 172 миллиарда долларов, сообщается в докладе Norton Cyber Security Insights, опубликованном на официальном сайте.
Больше половины пострадавших (53 процента) подверглись атаке вирусов, заражающих гаджеты. Второе место по частоте пользовательских проблем делят мошенничество с платежными картами и компрометация паролей от аккаунтов (38 и 34 процента соответственно). Приблизительно столько же потерпевших стали жертвами хакерских атак.
В среднем каждый пострадавший отдал злоумышленникам 142 доллара и потратил около 24 часов единовременно (или три рабочих дня) на ликвидацию последствий нападения на свое имущество. Больше всего жертв оказалось среди жителей Китая — более 352 миллионов человек. На втором месте — индийцы (186 с половиной миллионов), на третьем — граждане США (почти 144 миллиона).
При этом пользователи продолжают оставаться беспечными: согласно исследованию, каждый пятый юзер использует один и тот же пароль для всех своих учетных записей. Треть опрошенных записывает пары логинов и ключей на бумаге, а три процента согласны на простейшие пароли, установленные по умолчанию.
В начале 2018 года кибератаки были признаны одной из основных угроз человечеству. Эксперты ВЭФ, составлявшие доклад «Глобальные риски — 2018», поставили их на третье место после стихийных бедствий и глобального потепления.
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