Пользователи интернета лишились 172 миллиардов долларов за год

В 2017 году жертвами киберпреступлений стали 978 миллионов человек из 20 стран. В общей сложности сетевые злоумышленники заработали 172 миллиарда долларов, сообщается в докладе Norton Cyber Security Insights, опубликованном на официальном сайте.

Больше половины пострадавших (53 процента) подверглись атаке вирусов, заражающих гаджеты. Второе место по частоте пользовательских проблем делят мошенничество с платежными картами и компрометация паролей от аккаунтов (38 и 34 процента соответственно). Приблизительно столько же потерпевших стали жертвами хакерских атак.

В среднем каждый пострадавший отдал злоумышленникам 142 доллара и потратил около 24 часов единовременно (или три рабочих дня) на ликвидацию последствий нападения на свое имущество. Больше всего жертв оказалось среди жителей Китая — более 352 миллионов человек. На втором месте — индийцы (186 с половиной миллионов), на третьем — граждане США (почти 144 миллиона).

При этом пользователи продолжают оставаться беспечными: согласно исследованию, каждый пятый юзер использует один и тот же пароль для всех своих учетных записей. Треть опрошенных записывает пары логинов и ключей на бумаге, а три процента согласны на простейшие пароли, установленные по умолчанию.

В начале 2018 года кибератаки были признаны одной из основных угроз человечеству. Эксперты ВЭФ, составлявшие доклад «Глобальные риски — 2018», поставили их на третье место после стихийных бедствий и глобального потепления.