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Проект Игоря Матвиенко запустил сервис «Бессмертный полк онлайн»
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Проект Игоря Матвиенко запустил сервис «Бессмертный полк онлайн» 

Ридус 1 час назад
Социальный интерактивный проект #ЖИТЬ запустил сервис «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщил журналистам автор проекта, композитор Игорь Матвиенко.
«Сервис дает возможность получить уникальный, специально созданный видеоклип с виртуальным участием родственника-ветерана Великой Отечественной войны. Этот сервис позволяет поделиться гордостью за подвиг своего предка с многомиллионной аудиторией социальных сетей», — приводит слова Матвиенко ТАСС.
Для создания клипа необходимо загрузить в специальный раздел сайта проекта фотографию ветерана, добавить его фамилию, имя и отчество, ввести свой адрес электронной почты. И всего через несколько минут пользователь получит готовый клип, который сможет разместить в социальных сетях.
Сервис «Бессмертный полк онлайн» был впервые запущен в 2017-м году, его участниками стали более 50 тысяч человек.
#ЖИТЬ — социальный интерактивный проект, инициатором и автором которого выступил композитор и продюсер Игорь Матвиенко. На сайте жить. рф любой человек может поделиться своим опытом преодоления трудностей и тем, что для него значит жить.
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