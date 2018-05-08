Проект Игоря Матвиенко запустил сервис «Бессмертный полк онлайн»

Социальный интерактивный проект #ЖИТЬ запустил сервис «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщил журналистам автор проекта, композитор Игорь Матвиенко

«Сервис дает возможность получить уникальный, специально созданный видеоклип с виртуальным участием родственника-ветерана Великой Отечественной войны. Этот сервис позволяет поделиться гордостью за подвиг своего предка с многомиллионной аудиторией социальных сетей», — приводит слова Матвиенко ТАСС

Для создания клипа необходимо загрузить в специальный раздел сайта проекта фотографию ветерана, добавить его фамилию, имя и отчество, ввести свой адрес электронной почты. И всего через несколько минут пользователь получит готовый клип, который сможет разместить в социальных сетях.

Сервис «Бессмертный полк онлайн» был впервые запущен в 2017-м году, его участниками стали более 50 тысяч человек.

#ЖИТЬ — социальный интерактивный проект, инициатором и автором которого выступил композитор и продюсер Игорь Матвиенко. На сайте жить. рф любой человек может поделиться своим опытом преодоления трудностей и тем, что для него значит жить.