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В России запущен сервис «Бессмертный полк онлайн»
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В России запущен сервис «Бессмертный полк онлайн» 

Lenta.ru 1 час назад
Социальный интерактивный проект #ЖИТЬ в преддверии празднования Дня Победы запустил сервис «Бессмертный полк онлайн», сообщает ТАСС со ссылкой на автора проекта, композитора Игоря Матвиенко.
«Сервис дает возможность получить уникальный, специально созданный видеоклип с виртуальным участием родственника-ветерана Великой Отечественной войны», — рассказал он.
По его словам, ежегодно в день празднования Дня Победы миллионы россиян выходят на улицы с портретами своих старших родственников — ветеранов, тружеников тыла, детей войны, всех тех, кто внес свой вклад в завоевание великой Победы, а сервис «позволяет поделиться гордостью за подвиг своего предка с многомиллионной аудиторией социальных сетей».
Для создания видеоклипа нужно загрузить в специальный раздел сайта проекта #ЖИТЬ фотографию ветерана, добавив его фамилию, имя и отчество, и ввести свой адрес электронной почты. Через несколько минут пользователь получит готовый клип, который можно разместить в соцсетях.
Сервис «Бессмертный полк онлайн» был впервые запущен в 2017 году — его участниками стали более 50 тысяч человек.
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