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Проект #ЖИТЬ запустил сервис «Бессмертный полк онлайн»
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Проект #ЖИТЬ запустил сервис «Бессмертный полк онлайн» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Социальный интерактивный проект #ЖИТЬ во второй раз в преддверии Дня Победы запускает сервис «Бессмертный полк онлайн», сообщил автор проекта композитор Игорь Матвиенко.
«Социальный интерактивный проект #ЖИТЬ (жить.рф) второй год подряд в преддверии Дня Победы запускает сервис «Бессмертный полк онлайн». Сервис дает возможность получить уникальный, специально созданный видеоклип с виртуальным участием родственника-ветерана Великой Отечественной войны», — передает его слова ТАСС.
Он отметил, что в День Победы ежегодны миллионы россиян «выходят на улицы с портретами» ветеранов, тружеников тыла, детей войны, а сервис «позволяет поделиться гордостью за подвиг своего предка с многомиллионной аудиторией социальных сетей».
Матвиенко рассказал, что для создания видеоклипа нужно загрузить в спецраздел сайта проекта #ЖИТЬ фотографию ветерана, его фамилию, имя и отчество, ввести свой адрес электронной почты. Через несколько минут пользователь получит «готовый клип, который можно разместить в соцсетях».
Сервис «Бессмертный полк онлайн» впервые запустили в 2017 году, его участниками стали более 50 тыс. человек.
#ЖИТЬ — социальный интерактивный проект, инициатором и автором которого выступил Матвиенко. На сайте жить.рф любой человек может поделиться своим опытом преодоления трудностей и тем, что для него значит жить.
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