Microsoft представила новые правила для блокчейн-разработчиков 

Корпорация Microsoft представила новое рабочее пространство для блокчейн-разработчиков Azure Blockchain Workbench в понедельник, 7 мая, дополнив релиз новым набором правил. В частности, в документе говорится, что платформа предлагает возможности для кодогенерации блокчейн-приложений «от и до» и устанавливается лишь в несколько кликов. Новые правила, по словам разработчиков, должны упростить рабочие процедуры для компаний и команд разработчиков, выстраивающих свои продукты на базе блокчейна Azure. «Время, необходимое для разработки приложения, может сократиться с нескольких месяцев до нескольких дней», — отмечает Мэтью Кернер, генеральный директор Azure, в своем посте, опубликованном в корпоративном блоге компании. Среди компаний, уже испытавших на себе возможности новой платформы, в Microsoft называют такие фирмы, как израильский банк Hapoalim, компания Nestle и разработчик программного оборудования Apttus. Мы уже писали о новых блокчейн-проектах Microsoft.
текст: Антон Кузнецов, фото: Crash PR / Flickr