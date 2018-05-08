Ещё
Microsoft представила новые правила для блокчейн-разработчиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Microsoft представила новые правила для блокчейн-разработчиков 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Корпорация Microsoft представила новое рабочее пространство для блокчейн-разработчиков Azure Blockchain Workbench в понедельник, 7 мая, дополнив релиз новым набором правил. В частности, в документе говорится, что платформа предлагает возможности для кодогенерации блокчейн-приложений «от и до» и устанавливается лишь в несколько кликов. Новые правила, по словам разработчиков, должны упростить рабочие процедуры для компаний и команд разработчиков, выстраивающих свои продукты на базе блокчейна Azure. «Время, необходимое для разработки приложения, может сократиться с нескольких месяцев до нескольких дней», — отмечает Мэтью Кернер, генеральный директор Azure, в своем посте, опубликованном в корпоративном блоге компании. Среди компаний, уже испытавших на себе возможности новой платформы, в Microsoft называют такие фирмы, как израильский банк Hapoalim, компания Nestle и разработчик программного оборудования Apttus. Мы уже писали о новых блокчейн-проектах Microsoft.
текст: Антон Кузнецов, фото: Crash PR / Flickr
BitCryptoNews: последние новости
ESET рассекретили фишингово приложение Google Play Криптовалюта Monero стала инструментом оплаты в приложении Circle Создан новый блокчейн-смартфон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово322
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»490
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян30
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото228
Погода — ураган: каким будет лето7
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение