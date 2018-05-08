Москвичи через «Активный гражданин» определят функционал нового приложения Планетария

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Пользователи приложения «Активный гражданин» могут определить функции, которые будут доступны в разрабатываемом приложении Московского планетария. Голосование открыто во вторник на странице проекта «Активный гражданин».

С помощью приложения желающие смогут спланировать визит в планетарий и купить билеты, воспользоваться русскоязычным аудиогидом, увидеть, как выглядят залы, а также проверить свои знания по астрономии. Горожане могут проголосовать за дополнение приложения новыми функциями: например, дополнительным аудиогидом на иностранных языках, функциями для людей с ограниченными возможностями, навигатором по музею или оффлайн-доступом к материалам приложения.

Кроме того, в приложении может появиться функция дополненной реальности с помощью цифровых проекций и информация о ближайших астрономических событиях. Всего можно выбрать до трех функций.

На 16:00 мск в голосовании приняли участие более 21 тыс. пользователей. Четверть из них (25%) проголосовали за оснащение приложения навигатором по планетарию, 18% хотят узнавать с его помощью о ближайших событиях в астрономии, каждый седьмой пользователь хотел бы иметь офлайн-доступ к материалам приложения.