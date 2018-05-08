В работе Trello по всему миру произошел сбой

Жалобы начали поступать после 16:00 по московскому времени. По данным DownDetector, жалобы поступают только из США , хотя о проблемах в Trello сообщают в том числе в России и других странах. у вас трелло работает? — dead lesbian (@dead_lesbian) May 8, 2018 Ещё и трелло упал — Серёга из Тулузы (@francereports) May 8, 2018 とか考えていたらTrelloが死んだっぽい？ — はぎょう (@ha_gyou) May 8, 2018 Whuuuuut. @trello is down… — Allan Caeg (@AllanCaeg) May 8, 2018 Редакция Rusbase также столкнулась с поблемами в работе Trello после 16:20. К 16:20 сервис возобновил работу у части пользователей. Сколько пользователей сбой успел затронуть в целом, неизвестно.