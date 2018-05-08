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В работе Trello по всему миру произошел сбой
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В работе Trello по всему миру произошел сбой 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Жалобы начали поступать после 16:00 по московскому времени. По данным DownDetector, жалобы поступают только из США, хотя о проблемах в Trello сообщают в том числе в России и других странах.
у вас трелло работает?
— dead lesbian (@dead_lesbian) May 8, 2018
Ещё и трелло упал
— Серёга из Тулузы (@francereports) May 8, 2018
とか考えていたらTrelloが死んだっぽい？
— はぎょう (@ha_gyou) May 8, 2018
Whuuuuut. @trello is down…
— Allan Caeg (@AllanCaeg) May 8, 2018
Редакция Rusbase также столкнулась с поблемами в работе Trello после 16:20. К 16:20 сервис возобновил работу у части пользователей. Сколько пользователей сбой успел затронуть в целом, неизвестно.
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