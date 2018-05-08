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Новые смарт-часы LG одобрены FCC
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Новые смарт-часы LG одобрены FCC 

Ferra.ru 1 час назад
На сайте FCC (Федеральной Комиссии по Связи США) обнаружена документация по результатам сертификации готовящихся к выпуску смарт-часов LG, пока не представленных производителем официально.
Модель с номером LM-W315 поддерживает сотовую связь и работает на основе платформы Wear OS, ранее известной как Android Wear, об этом свидетельствуют пиктограммки онлайн-магазина Google Play и других приложений Google в меню настроек. Также отмечается поддержка Bluetooth и Wi-Fi, стандартных для смарт-часов.
Согласно более ранним утечкам, LG Electronics готовит к выпуску в ближайшее время гибридные часы на базе Snapdragon 2100, которые будут сочетать механическую начинку наравне со смарт-функциями.
Есть вероятность, что новые смарт-часы LG дебютируют сегодня на открытии конференции для разработчиков Google I/O 2018, которая пройдет в Маунтин-Вью (Калифорния) с 8 по 10 мая.
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