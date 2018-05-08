Пользователи «Вконтакте» пожаловались на «скрытую» функцию соцсети

Оказалось, что импорт сохраненных контактов может быть использован для деанонимизации и рассылки спама.

Возможность поиска профилей «Вконтакте» по телефонным номерам из списка контактов вызвало бурные обсуждения в соцсети. Об этом пишет « Российская газета ».

Пользователи пожаловались, на то, что импорт сохраненных контактов может быть использован для деанонимизации и рассылки спама. Чтобы этого избежать, надо изменить настройки страницы и отключить функцию.

Как пишет издание, возможность поиска пользователей по номеру появилась во «ВКонтакте» около пяти лет назад. При этом возможность отключить функцию стала доступна только в 2018 году. Отмечается, что в другой популярной соцсети — Facebook — подобная функция также существует уже несколько лет.