Google представила новый Android с поддержкой управления жестами

Корпорация Google показала на ежегодной конференции разработчиков тестовую версию операционной системы Android P. Одним из нововведений стала поддержка управления жестами. Такая же система ранее появилась на iPhone X, у которого исчезла кнопка «Домой», сообщил портал The Verge.

Теперь на месте виртуальной панели кнопок в Android P появится тонкая полупрозрачная полоса. Свайпом вверх запускается меню с программами, а свайпом вниз — список уже активных приложений.

На главном экране в Android P вместо трех кнопок управления останется лишь одна. Короткое нажатие на нее вернет пользователя на главный экран, а длинное запустит Google Assistant. В обновленной версии ОС также реализована функция «Предотвращение звонка». Чтобы включить ее, нужно одновременно нажать клавиши блокировки и увеличения громкости.

Источник фото: tjournal.ru Еще одним нововведением стала функция контроля за временем, проведенным со смартфоном. На специальной панели выводится счетчик оповещений за сутки, число активных приложений, а также среднее время, проведенное за каждым. При желании пользователь может установить предельный лимит на пользование любым приложением, например, мессенджерами или соцсетями.