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Google представила новый Android с поддержкой управления жестами
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Google представила новый Android с поддержкой управления жестами 

360tv.ru 21 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Корпорация Google показала на ежегодной конференции разработчиков тестовую версию операционной системы Android P. Одним из нововведений стала поддержка управления жестами. Такая же система ранее появилась на iPhone X, у которого исчезла кнопка «Домой», сообщил портал The Verge.
Теперь на месте виртуальной панели кнопок в Android P появится тонкая полупрозрачная полоса. Свайпом вверх запускается меню с программами, а свайпом вниз — список уже активных приложений.
На главном экране в Android P вместо трех кнопок управления останется лишь одна. Короткое нажатие на нее вернет пользователя на главный экран, а длинное запустит Google Assistant. В обновленной версии ОС также реализована функция «Предотвращение звонка». Чтобы включить ее, нужно одновременно нажать клавиши блокировки и увеличения громкости.
Источник фото: tjournal.ru  Еще одним нововведением стала функция контроля за временем, проведенным со смартфоном. На специальной панели выводится счетчик оповещений за сутки, число активных приложений, а также среднее время, проведенное за каждым. При желании пользователь может установить предельный лимит на пользование любым приложением, например, мессенджерами или соцсетями.
Источник фото: tjournal.ru  Ранее в Сеть попали некоторые характеристики новых моделей смартфонов от Apple. В частности, в этом году появится новая модель iPhone X с дисплеем с диагональю 6,5 дюйма — на дюйм больше, чем у нынешней модели iPhone 8 Plus.
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