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Televisa обновляет свой VOD-сервис
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Televisa обновляет свой VOD-сервис 

Ruvod.com 40 минут назад
Фото: Ruvod.com
Мексиканский ТВ-гигант Televisa заявил о 50% росте VOD потребления после улучшения цифровой платформы las estrellas.
По словам компании, после обновления технологий стриминга удобство использования платформы возросло на 135%, сократив время загрузки как для веб-контента, так и для видео.
«После обновления сайта количество просмотренных страниц на одного пользователя удвоилось, потребление VOD выросло на 50%, а время, затраченное пользователями на платформе, выросло на 20%», — отметили в компании.
На новом сайте пользователи могут смотреть линейный эфир las estrellas, а также смотреть контент VOD, который становится доступным для просмотра на платформе сразу после выхода в эфир. При этом такой контент через 5 дней удаляется с платформы.
Преследуя цель повысить долю своего оригинального контента, las estrellas добавляет онлайн эксклюзивные фрагменты популярных сериалов Televisa, включая альтернативные развязки в некоторые эпизоды, а также фрагменты съемочного процесса и интервью с актерами.
ИСТОЧНИК: Rapid TV News
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