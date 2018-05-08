Televisa обновляет свой VOD-сервис

Мексиканский ТВ-гигант Televisa заявил о 50% росте VOD потребления после улучшения цифровой платформы las estrellas.

По словам компании, после обновления технологий стриминга удобство использования платформы возросло на 135%, сократив время загрузки как для веб-контента, так и для видео.

«После обновления сайта количество просмотренных страниц на одного пользователя удвоилось, потребление VOD выросло на 50%, а время, затраченное пользователями на платформе, выросло на 20%», — отметили в компании.

На новом сайте пользователи могут смотреть линейный эфир las estrellas, а также смотреть контент VOD, который становится доступным для просмотра на платформе сразу после выхода в эфир. При этом такой контент через 5 дней удаляется с платформы.

Преследуя цель повысить долю своего оригинального контента, las estrellas добавляет онлайн эксклюзивные фрагменты популярных сериалов Televisa, включая альтернативные развязки в некоторые эпизоды, а также фрагменты съемочного процесса и интервью с актерами.

ИСТОЧНИК: Rapid TV News