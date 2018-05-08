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Россияне опасаются блокировки «ВКонтакте» и YouTube ‐ опрос
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Россияне опасаются блокировки «ВКонтакте» и YouTube ‐ опрос 

360tv.ru 1 час назад
Россияне рассказали специалистам IT‐сервиса Superjob о своих страхах по поводу возможной блокировки «ВКонтакте» и YouTube в стране. Почти каждый пятый гражданин боится за судьбу соцсети и практически каждый восьмой за будущее видеохостинга. Данные опроса приводит «Интерфакс».
Индекс страха населения высчитан следующим образом: «ВКонтакте» — 18% опрошенных, YouTube — 12%, Google — 10%, «Яндекс» — 8%, Instagram — 7%, Telegram — 6%, Mail.ru и мессенджер WhatsApp — по 5%, Facebook — 4%, Viber, сервис Superjob и соцсеть «Одноклассники» — по 3%, Wikipedia и Skype — по 2%.
Примечательно, что без интернета готовы жить 30% россиян. Обходить любые блокировки готовы лишь немногие, всего 1% граждан. Опрос проводился с 26 апреля по 3 мая в 229 населенных пунктах.
Ранее юристы Telegram подали апелляцию в Верховный суд по делу о блокировке. Согласно их ходатайству, Роскомнадзор не имел права удовлетворять требования ФСБ и блокировать мессенджер.
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