Россияне опасаются блокировки «ВКонтакте» и YouTube ‐ опрос

Россияне рассказали специалистам IT‐сервиса Superjob о своих страхах по поводу возможной блокировки «ВКонтакте» и YouTube в стране. Почти каждый пятый гражданин боится за судьбу соцсети и практически каждый восьмой за будущее видеохостинга. Данные опроса приводит «Интерфакс»

Индекс страха населения высчитан следующим образом: «ВКонтакте» — 18% опрошенных, YouTube — 12%, Google — 10%, «Яндекс» — 8%, Instagram — 7%, Telegram — 6%, Mail.ru и мессенджер WhatsApp — по 5%, Facebook — 4%, Viber, сервис Superjob и соцсеть «Одноклассники» — по 3%, Wikipedia и Skype — по 2%.

Примечательно, что без интернета готовы жить 30% россиян. Обходить любые блокировки готовы лишь немногие, всего 1% граждан. Опрос проводился с 26 апреля по 3 мая в 229 населенных пунктах.