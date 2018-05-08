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Роскомнадзор разблокировал 3,7 млн IP-адресов Google
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Роскомнадзор разблокировал более 3,7 млн IP-адресов Google 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Роскомнадзор разблокировал шесть подсетей компании Google — свыше 3,7 млн IP-адресов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 млн IP-адресов)», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что IP-адреса Telegram, которые находятся «в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются».
«Подсети разблокированы с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов», — добавили в ведомстве.
Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что в результате блокировки Telegram была выявлена нештатная работа 400 ресурсов.
RT на русском: последние новости
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