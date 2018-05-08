«Одноклассники» запустили онлайн-акцию #БессмертныйПолк и ленту фотографий ветеранов

«Одноклассники» запустили ко Дню Победы онлайн-акцию #БессмертныйПолк, в рамках которой пользователи могут поделиться историями родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Из архивных фотографий ветеранов, загруженных с хэштегом #БессмертныйПолк, сформируют ленту историй войны, которая будет обновляться в режиме реального времени. Таким образом пользователи увидят каждую историю участника Великой Отечественной войны.

Как уточнили в «Одноклассниках», в 2017 году в День Победы было создано более 600 тыс. заметок с историями и архивными снимками участников войны.

Также в соцсети появилась новая эмоция «9 мая» с цветком гвоздики, с помощью которой пользователи могут реагировать на публикации, фотографии и видео, посвященные Дню Победы. Свои впечатления пользователи также могут выразить с помощью суперэмоции в виде праздничного салюта.

На музыкальной платформе «Одноклассников» при первом прослушивании трека 9 мая пользователи услышат 30-секундный аудиоролик с объявлением о победе, которое сделал Юрий Левитан

Соцсеть совместно с телеканалом «Россия 1» запустила конкурс на лучшее исполнение «Катюши». Пользователи могут создать прямой эфир в стриминговом приложении OK Live с хэштегом #КАТЮШАЯРОССИЯ и с помощью функции караоке исполнить песню. Лучшие стримы будут показаны в праздничном эфире телеканала, где наряду с обычными пользователями «Катюшу» будут исполнять и знаменитые артисты.

В 2017 году количество загруженных в соцсеть фотографий с хэштегом #9мая превысило 21,2 млн Трансляции Парада Победы из 12 городов России совместно набрали 5 млн просмотров. Военные песни пользователи ОК исполнили 6 тыс. раз, а прямые эфиры в приложении OK Live собрали 12 млн просмотров.