Всё, что Google представила на I/O 2018

8 мая в Маунтин-Вью Google открыла свою ежегодную конференцию разработчиков I/O 2018. После краткого основного выступления о том, что технологическая компания подходит к разработке своих продуктов с «глубоким чувством ответственности», исполнительный директор Сандар Пичай (Sundar Pichai) дал слово другим докладчикам, которые рассказали о новых решениях поискового гиганта.

Google говорит, что в основе её следующей операционной системы, известной пока под именем Android P, лежит принцип искусственного интеллекта в качестве ядра платформы. Перечислены были и несколько новшеств, которые мы увидим на рынке, вероятно, осенью этого года:

Упрощение дизайна. В Android P будут заменены три программных кнопки в нижней части операционной системы одной кнопкой «Домой». Смахиванием вверх можно будет в том числе открывать ярлыки пяти приложений, которые операционная система считает наиболее востребованными пользователем в данный момент. Вторым смахиванием вверх можно открыть все приложения, запущенные на телефоне. Смахивание вбок с кнопки «Домой» позволит просматривать все запущенные приложения.

Shush (Тсс). В Android P появится новый режим Shush, в котором ОС отключит все уведомления, гудки и звуки, чтобы пользователи могли не отвлекаться на собраниях и в других случаях — достаточно будет перевернуть телефон. Звонки от важных людей (например, членов семьи) будут по-прежнему проходить.

Wind down (Отдых). Этот новый режим переведёт экран телефона в оттенки серого после определённого времени суток: по словам Google, это помогает пользователям прекратить использование телефона в постели. Но всегда можно отключить эту функцию, если спать всё же нет желания.

Отложите телефон. Панель инструментов приложения в Android покажет пользователю, как часто он использует определённые приложения. Раньше сообщалось лишь сколько энергии потребляют те или иные программы. Можно будет также настроить приложения для напоминания о необходимости перерывов при использовании того или иного ПО.

Продвинутое управление поворотом. Теперь пользователь сможет контролировать, когда телефон меняет ориентацию экрана: вместо того, чтобы просто включить или выключить блокировку вращения, при старте телефона операционная система будет показывать маленький значок, позволяя пользователю отключить блокировку вращения в конкретном приложении, а не функцию в целом.

Улучшенное управление аккумулятором. Android P традиционно получила оптимизации по управлению энергопотреблением: ОС понимает, какие приложения используются чаще, и будет пытаться расходовать батарею только на них. Google заявила, что внутренние тесты показали 30‑процентное снижение числа вывода процессора из режима энергосбережения в бета-тестах Android P. Google также добавила адаптивные настройки яркости экрана: Android будет учиться, какая яркость оптимальна для пользователя в различных условиях.

Действия приложений. Android будет лучше понимать, как пользователи используют свой телефон с течением времени. Если человек всегда звонит сестре вечером или, возможно, отправляется на пробежку после работы, ОС предложит эти действия прямо на стартовом экране. Или при подключении наушников Android предложит возобновить прослушивание альбома, который последний раз был запущен на Spotify. Панель поиска Google теперь также поддерживает глубокие ссылки на приложения. Например, если осуществляется поиск по фильму «Мстители: Война Бесконечности», система предложит заказать билеты на сервисе Fandango или посмотреть трейлер на YouTube прямо в результатах поиска. Поддерживается и вывод в поиске информации от сторонних совместимых служб и приложений.

ML Kit. Средства машинного обучения, такие как структурирование изображений, распознавание текста, речи и лиц, а также другие инструменты ИИ, созданные в Google, теперь будут доступны сторонним разработчикам, чтобы сделать их приложения более интеллектуальными. За это отвечает комплект программных инструментов Google ML Kit.

Бета-версия Android P. Google уже запустила бета-версию своей следующей операционной системы. Она будет доступна для избранных устройств Google, в том числе Pixel 2, а также для некоторых флагманских смартфонов, включая Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6 и Essential PH‑1. Google не сообщает, когда Android P будет готова к запуску, но, если опираться на опыт прошлых лет, это случится осенью.

Поддерживаются ещё более естественные разговоры с голосовым помощником Google Assistant. Пользователю больше не нужно постоянно говорить «Hey, Google», чтобы обратиться к цифровому ассистенту. Как только пользователь привлёк внимание ИИ первым запросом, можно задавать ему последующие команды. Например, теперь возможен подобный «разговор»:

Несколько запросов одновременно. Теперь пользователь может сразу объединять вопросы и команды, и Assistant будет понимать такие сложные запросы. На сцене представитель Google спросил: «Кто был губернатором Калифорнии, когда был выставлен на драфт Кевин Дюрант (Kevin Durant), и кто его выбрал?» ИИ без проблем понял, что это всё отдельные вопросы, и ответил, что Арнольд Шварценеггер был губернатором в 2007 году и что команда «Сиэтл Суперсоникс» выбрала баскетболиста Дюранта в этом году.

Будьте корректными, пожалуйста. Вслед за главным конкурентом на рынке виртуальных помощников, Google объявила, что создала функцию, которая поддерживает вежливое поведение детей, когда они спрашивают помощников. Когда люди скажут «пожалуйста» при запросе чего-либо у ассистента, он начнёт свой ответ с чего-то вроде: «Спасибо за приятный вопрос».

Естественные голоса. Google создала новый метод модулирования голоса в своём помощнике под названием Wavenet. Вдобавок представлены ещё шесть голосов, в том числе, один, подражающий интонациям певца Джона Ледженды (John Legend).

Другие обновления помощника. Google работает со Starbucks, Dunkin 'Donuts, Dominos и другими компаниями, в которых можно будет делать заказы через помощника. Пользователи также смогут делиться временем своего приезда, когда осуществляют навигацию с помощью Google Maps. Появятся обновления для цифрового помощника в других форматах, например, в готовящихся к запуску сенсорных дисплеях от Lenovo, JBL и других компаний, в которых будет встроен Google Assistant, а также на автомобилях с поддержкой платформы Google Auto.

Обновления Lens. Google Lens, технология компьютерного зрения, встроенная в Google Camera, теперь может сканировать мир в режиме реального времени. Достаточно направить телефон вокруг себя, и система попробует выяснить, на что смотрит человек, будь то название книги, высота здания или порода собаки, также можно будет найти в продаже товар, идентичный или похожий на понравившуюся вещь. Все эти функции будет доступны в текущем году.

TPU 3.0. Google также представила третью версию своих процессоров Tensor Processing Unit для ускорения расчётов. По словам господина Пичая, новая версия в восемь раз мощнее, чем представленная в прошлом году, а соответствующие сервера Google впервые потребовали жидкостного охлаждения.

Google предварительно представила новую функцию цифрового помощника под названием Duplex — она вызвала неподдельный восторг публики. В будущем пользователи смогут попросить помощника договориться о встрече или оформить бронирование, и система самостоятельно сделает звонок и поговорит с соответствующей фирмой, чтобы разместить заказ.

Сандар Пичай продемонстрировал разговоры, которые происходили между цифровым помощником и настоящими людьми. На сцене Google Assistant позвонил в парикмахерскую, чтобы заказать стрижку, а также выяснил, нужно ли резервирование в ресторане. Хотя эти разговоры были относительно простыми, в обоих случаях они убеждали людей, что они разговаривают с другим человеком. Помощник даже добавлял междометия «ага» и «угу» в свою речь для большей правдоподобности.

Google не сообщает сроков, когда Duplex будет доступна пользователям, но демонстрация на сцене была впечатляющей и с очевидностью показала, в каком направлении развиваются и на каком этапе находятся ИИ-исследования компании сегодня.

Дополненная реальность на картах. Используя камеру телефона, можно будет открыть Карты, чтобы приложение направило пользователя в выбранном направлении. Цифровой гид или стрелки будут указывать путь. Открытие камеры на Картах также позволит увидеть сведения о заведениях и событиях поблизости от текущего места расположения пользователя.

Для вас. Google представит новую вкладку в Картах, которая покажет пользователю, что может быть интересно именно ему, включая новые заведения, открывающиеся в регионе, и места, которые могут понравиться. Всё это будет составляться на основе оставленных прежде отзывов, посещённых мест и другой активности. Обновления от ресторанов или других заведений, которые были прежде посещены, также будут доступны на этой вкладке.

Списки. Если пользователь задаётся вопросом, куда пойти на обед с друзьями, теперь он сможет сделать в Google Maps простой список вариантов, чтобы поделиться им с друзьями вместо того, чтобы копировать кучу ссылок. В ответ друзья также смогут добавить свои предложения или проголосовать за понравившуюся позицию.

Для многих набирать электронные письма слишком хлопотно, но Google собирается сделать задачу проще. В скором времени компания выпустит вспомогательную технологию под названием «Smart Compose», которая сможет предлагать целые готовые предложения для пользователей. Когда последний начнёт вводить общие фразы или фрагменты информации о себе, Gmail на основании знаний Google о нём (например, адреса, телефона, анализа поведения пользователей и так далее), предложит, что вводить.

По сути, речь идёт о развитии функциональности «интеллектуального ответа», которую Google представила пользователям Gmail в прошлом месяце вместе с обновлённым интерфейсом, — она автоматически предлагала короткие ответы на электронные письма. Новая функция должна быть доступна в течение нескольких недель индивидуальным пользователям Gmail и в ближайшие несколько месяцев — профессиональным пользователям G Suite.

Теперь Google Фото автоматически распознает друзей пользователей на фотографиях и предлагает поделиться с ними снимками. Google также представила новые эффекты, в том числе возможность раскрасить старые чёрно-белые фотографии, размыть фон или придать ему другой оттенок. Пользователи также смогут превращать фотографии документов в файлы PDF, что призвано заменить сложную процедуру сканирования и распознания. Google запустила партнёрскую программу и API, который позволит использовать мощные возможности Google Фото в сторонних приложениях и службах.

Google дала немного времени на сцене одной из дочерних компаний Alphabet, — Waymo. Генеральный директор компании Джон Крафчик (John Krafcik) выступил с заявлением о том, что в этом году Waymo запустит полноценную услугу по вызову автопилотируемых машин. Сначала сервис будет развёрнут в Фениксе (Аризона), который был одним из городов, где Waymo тестировала в последние годы свои автомобили. Также было сообщено, что качество распознавания пешеходов робомобилей Google в последние месяцы было улучшено в 100 раз.

Google переработала своё новостное приложение вокруг ИИ. Оно будет постоянно показывать пользователю пять лучших историй, которые, по его мнению, будут интересны. Приложение постоянно просматривает сеть в поиске местных событий и истории поиска, чтобы выяснить, что человек на самом деле хочет узнать. Благодаря этому в приложении появятся менее традиционные источники новостей, в том числе YouTube и подкасты.

Google News также покажет контекст новостей, который называется «полным охватом», включая заголовки, твиты и другие истории — всё это предоставит дополнительные подробности, а также хронологию события, о котором идёт речь. Пользователи смогут подписаться на платные публикации через Google News. Вместо заполнения различных форм на новостных сайтах и ​​ввода информации кредитной карты появится возможность использования подключённой к Google кредитки. Обновлённое приложение уже начало развёртываться в 127 странах.

Кстати, для тех, кто не смотрел двухчасовое открытие Google I/O, компания сделала небольшую 10-минутную видеовыжимку:

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