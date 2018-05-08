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Телеграм обжаловал решение Верховного суда
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Телеграм обжаловал решение Верховного суда 

Авторадио 1 час назад
Телеграм обжаловал решение Верховного суда о ключах для расшифровки сообщений пользователей. Защита настаивает на том, что приказ ФСБ был принят с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ контроля за перепиской. Эта ситуация, по мнению адвокатов, угрожает безопасности граждан.
Роскомнадзор разблокировал шесть подсетей Гугла. Это более 3,5 миллионов IP-адресов, — сообщает ведомство. Ранее замглавы Роскомнадзора сообщил о блокировке 50-ти анонимайзеров и VPN-сервисов, которые обеспечивали доступ к Телеграм. Тем временем, мессенджер, хотя и с некоторыми перебоями, продолжает работать в России. Блокировать его надзорное ведомство начало 16 апреля.
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