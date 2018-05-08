Ещё
Портал «Память народная» значительно обновился
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Портал «Память народная» значительно обновился 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Около 20 миллионов новых записей о местах службы, награждениях и потерях уже доступны в интернете.
Восьмого мая портал «Память народная» пополнился данными из Центрального архива Министерства обороны и из картотеки ранений Филиала ЦАМО РФ.
На портал загружено около миллиона записей о погибших участниках войны, 17 миллионов данных о местах службы и 1,3 миллиона записей о награждениях.
Открытые электронные банки документов и данных позволяют свободно искать информацию об участниках ВОВ, что существенно поисковые работы как общественным организациям, так и гражданам. Для удобства работы с архивными документами на портале предусмотрен «Личный архив», в котором каждый пользователь может сохранить найденное, а также дополнить его фото и документами, которые хранятся в семьях.
Традиционно пик активности по запросам на портале приходится на майские праздники. В это время его ежедневно посещают более миллиона пользователей, сообщили в корпорации ЭЛАР — технического исполнителя проекта.
Красный Север: последние новости
За вчерашний день ямальские огнеборцы потушили склад, гараж, тягач и диван МРОТ догнал прожиточный минимум Кремлёвский снайпер вернулся в Салехард и работает энергетиком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко316
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина416
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото55
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»51
Трамп решил судьбу Ирана270
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение