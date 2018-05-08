Портал «Память народная» значительно обновился

Около 20 миллионов новых записей о местах службы, награждениях и потерях уже доступны в интернете.

Восьмого мая портал «Память народная» пополнился данными из Центрального архива Министерства обороны и из картотеки ранений Филиала ЦАМО РФ

На портал загружено около миллиона записей о погибших участниках войны, 17 миллионов данных о местах службы и 1,3 миллиона записей о награждениях.

Открытые электронные банки документов и данных позволяют свободно искать информацию об участниках ВОВ, что существенно поисковые работы как общественным организациям, так и гражданам. Для удобства работы с архивными документами на портале предусмотрен «Личный архив», в котором каждый пользователь может сохранить найденное, а также дополнить его фото и документами, которые хранятся в семьях.

Традиционно пик активности по запросам на портале приходится на майские праздники. В это время его ежедневно посещают более миллиона пользователей, сообщили в корпорации ЭЛАР — технического исполнителя проекта.