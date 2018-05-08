В России закрыли сайты, где торговали наградами времен Великой Отечественной войны

21 ресурс попал в Единый реестр запрещенной информации. На этих сайтах торговали орденами и медалями времени Великой Отечественной войны.

Владельцы 12 сайтов, получив предписания суда, немедленно удалили провокационные объявления. Еще по двум сайтам не истек срок исполнения, сообщает « Российская газета ». А вот собственники еще четырех интернет-ресурсов проигнорировали требование суда. В итоге Роскомнадзор заблокировал их, ограничив доступ всем пользователям.