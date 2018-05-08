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В России закрыли сайты, где торговали наградами времен Великой Отечественной войны
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В России закрыли сайты, где торговали наградами времен Великой Отечественной войны 

Вологда.рф 2 часа назад
21 ресурс попал в Единый реестр запрещенной информации. На этих сайтах торговали орденами и медалями времени Великой Отечественной войны.
Владельцы 12 сайтов, получив предписания суда, немедленно удалили провокационные объявления. Еще по двум сайтам не истек срок исполнения, сообщает «Российская газета». А вот собственники еще четырех интернет-ресурсов проигнорировали требование суда. В итоге Роскомнадзор заблокировал их, ограничив доступ всем пользователям.
Напомним, в России покупка и продажа официальных документов и государственных наград РФ, РСФСР, СССР запрещена и преследуется по закону. Кроме того, запрещается распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность.
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