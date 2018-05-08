Москвичам согласовали новый митинг в защиту интернета

Правительство Москвы и инициативная группа граждан пришли к консенсусу относительно митинга за свободный интернет проспекте Академика Сахарова 13 мая. Об этом сообщил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, передает «Интерфакс» во вторник, 7 мая.

«Организаторы прислали свое согласие на проведение мероприятия «В защиту интернета» в воскресенье на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Акция начнется в 14:00, заявленная численность участников — до пяти тысяч человек», — сказал Черников.

По его словам, ранее группа граждан направила в мэрию Москвы уведомление о проведении этой акции в центре города, власти предложили альтернативный вариант.

Первый митинг в защиту свободы интернета и Telegram в Москве прошел 30 апреля. По данным московской полиции, в нем приняли участие 7,5 тысячи человек. Основатель мессенджера Павел Дуров поддержал участников акции. «Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».