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Москвичам согласовали новый митинг в защиту интернета
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Москвичам согласовали новый митинг в защиту интернета 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Правительство Москвы и инициативная группа граждан пришли к консенсусу относительно митинга за свободный интернет проспекте Академика Сахарова 13 мая. Об этом сообщил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, передает «Интерфакс» во вторник, 7 мая.
«Организаторы прислали свое согласие на проведение мероприятия «В защиту интернета» в воскресенье на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Акция начнется в 14:00, заявленная численность участников — до пяти тысяч человек», — сказал Черников.
По его словам, ранее группа граждан направила в мэрию Москвы уведомление о проведении этой акции в центре города, власти предложили альтернативный вариант.
Первый митинг в защиту свободы интернета и Telegram в Москве прошел 30 апреля. По данным московской полиции, в нем приняли участие 7,5 тысячи человек. Основатель мессенджера Павел Дуров поддержал участников акции. «Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
В апреле Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram по требованию Роскомнадзора. Ведомство обратилось в суд после отказа компании предоставить ФСБ ключи дешифрования переписки пользователей, как того требует российское законодательство. Представители Telegram объясняли, что технически не могут передать ключи, но суд счел эти доводы недоказанными.
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