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Суд в Ставрополе постановил заблокировать сайт по продаже леопардов
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Суд в Ставрополе постановил заблокировать сайт по продаже леопардов 

Rambler News Service 27 минут назад
Суд по требованию прокуратуры постановил закрыть сайты по продаже животных, занесенных в Красную книгу России, в том числе леопардов, сообщает Newstracker со ссылкой на прокуратуру Ставропольского края.
«На сайтах были объявления о продаже леопардов, птиц и рыб. Все они включены в перечень особо ценных диких животных», — следует из сообщения.
Ранее прокуратура обратилась в суд с требованием признать опубликованную информацию запрещенной, иски были удовлетворены. В настоящее время сайты уже удалены.
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