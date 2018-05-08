Суд в Ставрополе постановил заблокировать сайт по продаже леопардов

Суд по требованию прокуратуры постановил закрыть сайты по продаже животных, занесенных в Красную книгу России , в том числе леопардов, сообщает Newstracker со ссылкой на прокуратуру Ставропольского края

«На сайтах были объявления о продаже леопардов, птиц и рыб. Все они включены в перечень особо ценных диких животных», — следует из сообщения.

Ранее прокуратура обратилась в суд с требованием признать опубликованную информацию запрещенной, иски были удовлетворены. В настоящее время сайты уже удалены.