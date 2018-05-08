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В России запустят переводы денег по QR-коду через мессенджеры
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В России запустят переводы денег по QR-коду через мессенджеры 

Ferra.ru 29 минут назад
В 2019 году в России заработает возможность перевода денег по по QR-коду через социальные сети и мессенджеры. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Центробанку.
По словам источника, для этого запустят специальное приложение, интегрированное в платформу быстрых платежей. Его разрабатывает ассоциация «Финтех» при Центробанке.
В приложении пользователь сможет создать QR-код и привязать его к банковской карте. Для перевода потребуется зайти в приложение и нажать на созданный QR-код, после чего появится окно с выбором способа отправки денег.
По задумке, такой QR-код станет альтернативой переводов по номеру мобильного телефона и упростит взаимодействие пользователей с платформой быстрых платежей.
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