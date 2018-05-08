Как в Windows 10 создавать заметки на Рабочем столе

Заметки на Рабочем столе можно выполнять в специальном приложении Sticky Notes, которое входит в состав Windows 10. Чтобы вызвать приложение, введите его название в поле поиска на панели задач. Если приложение еще не установлено, скачайте его из Microsoft Store. Откройте приложение, кликнув по нему.

Создайте свою первую заметку, просто введя текст на желтом листочке. Если нужно создать несколько заметок, нажмите значок «+» в левом верхнем углу листочка. Цвет фона меняется посредством кнопки с тремя точками в правом верхнем углу.

Помимо изменения цвета фона есть и другие возможности форматирования: + — для полужирного начертания, + — для подчеркивания, + — для создания зачеркнутого текста.

С помощью комбинации + + создается маркированный список. Для отключения варианта форматирования еще раз введите соответствующую комбинацию.

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