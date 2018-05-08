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Telegram обжаловал решение Верховного суда
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Telegram обжаловал решение Верховного суда по ключам шифрования 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мессенджер Telegram обжаловал решение Верховного суда России, который признал законным приказ ФСБ РФ о необходимости предоставления ей ключей для расшифровки сообщений пользователей, сообщил адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале.
"В Апелляционную коллегию Верховного суда РФ подана жалоба. В ней представители Telegram просят отменить полностью решение ВС РФ от 20 марта 2018 года… принять новое решение", — написал он.
Защита настаивает, что приказ ФСБ был принят неуполномоченным органом с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц. Эта ситуация, по оценке адвокатов, "угрожает безопасности граждан".
Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством. Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.
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