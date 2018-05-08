Во всем мире все меньше свободы в сети: РФ и США вводят ограничения и манипулируют информацией

Во всем мире усиливается контроль над интернетом. Исследования американской правозащитной организации Freedom House показали, что в 2017 году по меньшей мере в 32 странах снизился уровень сетевой свободы. Вводятся ограничения на использование различных служб; власти осуществляют информационные манипуляции и распространяют фальшивые новости. Если свободной циркуляции информации будет нанесен чрезмерный ущерб, то это ограничит выбор пользователей и негативно скажется на экономической деятельности.

В начале апреля неожиданно навсегда было заблокировано китайское приложение для размещения видео Neihanshequ, которым пользовалось около 200 миллионов человек. Поскольку власти выразили недовольство содержанием размещаемой информации, некоторое время невозможно было загрузить и другие многочисленные новостные приложения. С одной стороны, власти утверждают, что пользователи загружали порно и другие неподобающие материалы, а с другой, эксперты полагают, что цель была в том, чтобы усилить контроль.

В июне 2017 года в Китае вступил в силу закон о безопасности в интернете, в результате чего выросло количество дел о незаконной информации. Были введены ограничения в отношении американского «Гугла» и других сервисов; также усиливается контроль над виртуальными частными сетями (VPN), которые используются для обхода ограничений. Freedom House отмечает, что в 2017 году свобода в китайском интернете находилась на самом низком уровне в мире, это фиксировалось три года подряд.

Участник митинга в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве

Это касается не только Китая. Freedom House ежегодно анализирует мировую ситуацию с трех сторон: препятствование подключению к интернету, ограничение контента, нарушение прав сетевых пользователей. К несвободным были отнесены Китай, Россия и еще 19 стран. Количество несвободных стран продолжает расти, хотя в 2014 году их было всего 15.

Типичные меры, снижающие уровень свободы — контроль подключения к сети и ограничения использования различных сервисов. В Египте в 2017 году было заблокировано более 400 новостных сайтов и страничек правозащитных организаций. В России в середине апреля власти запретили мессенджер «Телеграм», которым пользуется примерно 15 миллионов человек. Это привело к крупномасштабным протестным митингам.

Также поражают информационные манипуляции. В 2017 году в 30 странах были зафиксированы случаи, когда власть или правящая партия нанимали людей, а также прибегали к другим мерам, косвенным образом распространяя благоприятную о себе информацию. По сравнению с 2016 годом к этому списку добавилось семь стран. Активно используется программное обеспечение, которое автоматически распространяет большое количество информации и удаляет ненужную.

Для того чтобы предотвратить распространение фальшивых новостей, страны ЕС начали обращаться к крупным информационным компаниям. «Фальшивые новости и искаженная информация, распространяемые в сети, представляют серьезную угрозу безопасности общества», — подчеркнула Европейская комиссия , потребовав не позднее июля предоставить свод правил.

Тем не менее непросто разработать нормы определения фальшивых новостей и искаженной информации. 11 апреля в Малайзии вступил в силу закон о новостях. По информации местных СМИ, 30 апреля был признан виновным турист из Дании , сообщивший, что полиция медленно отреагировала на происшествие со стрельбой. Малайзийские правозащитные организации обеспокоены дальнейшим ограничением свободы слова; по их мнению, существует опасность судебного активизма.

Интернет, разработанный в военных и научных целях, начал распространяться в 1990-е годы. В настоящее время им пользуется около четырех миллиардов человек по всему миру. «Сейчас интернет необходим как воздух. Он является основой различной деятельности: экономика, медицина, образование и так далее», — отмечает профессор Университета Кэйо Дзюн Мураи. Сейчас проблема заключается в том, как обеспечить свободу на фоне распространения по всему миру сетевых ограничений.